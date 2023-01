„Wie eine Rakete“: Beatrice Egli haut ihre Fans im Netzoberteil um

Auftritt der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli anlässlich der Silvester Show 2022. © IMAGO/Ervin Monn

Schlagerstar Beatrice Egli präsentiert sich auf Instagram bauchfrei und im durchsichtigen Netzoberteil. Für diese gewagte Outfit-Wahl erhält sie viel Lob.

Beatrice Egli (34) weiß, wie sie ihren Fans den Verstand rauben kann. Auf der Bühne gibt die Schlager-Prinzessin stets Vollgas und heizt dem Publikum mit viel Feuer und Leidenschaft ein. Auch auf Instagram begeistert die Sängerin ihre 479.000 Follower regelmäßig mit tollen Posts. Dabei beweist Beatrice regelmäßig, wie stilsicher sie unterwegs ist. Neben der Musik scheint auch Mode eine große Rolle im Leben der Schweizer Frohnatur zu spielen. Immer wieder posiert sie in tollen Outfits, die von lässig bis hin zu elegant reichen. In einem aktuellen Beitrag präsentiert sich Beatrice nun überraschend freizügig.

Die ehemalige DSDS-Siegerin trägt ein Netz-Oberteil, das dank der glitzernden Pailletten ein echter Hingucker ist. Darunter schimmert viel Haut durch, denn außer einem BH und dem Netz-Shirt scheint Beatrice nichts zu tragen. Das partytaugliche Oberteil endet knapp über der Taille, was den Blick auf ihren durchtrainierten Bauch freilegt. Dazu kombiniert die Musikerin eine schwarze High-Waist-Hose, die ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Auch die Frisur der hübschen Blondine kann sich sehen lassen: Beatrice hat ihre Haare nach hinten gebunden, während ihr die lange Mähne in sanften Wellen über Schultern und Brust fällt. Ihr dezentes Make-up betont die natürliche Schönheit und positive Ausstrahlung der „Mein Herz“-Interpretin.

Beatrice Egli wird von Fans für ihre Outfit-Wahl gefeiert

Kein Wunder, dass die Fans völlig aus dem Häuschen waren. Für ihren bezaubernden Look bekam Beatrice jede Menge Komplimente von der Instagram-Community. „Du siehst unfassbar toll aus“, schwärmte ein User. Ein weiterer schrieb: „Beatrice, du hast ein total süßes Lächeln und eine super Figur!“ An anderer Stelle wiederum waren Kommentare zu lesen wie: „Sieht ja aus wie eine Rakete“, „Du bist umwerfend“ und „Bildhübsch und bezaubernd schön“.

Außerdem hinterließen die Follower zahlreiche Neujahrswünsche für ihr Schlager-Idol. „Ich wünsche dir ganz viel Spaß und schon mal ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. Hoffentlich darf ich dich noch öfter sehen als die bisher geplanten drei Mal auf der Tour“, lautete eine der vielen Nachrichten an Beatrice.