Beatrice Egli: Prokrastination mit einer Schlagersängerin

Schlagersängerin Beatrice Egli © IMAGO / HOFER

Es geht auch den Prominenten dieser Welt vorbei. Auch sie haben mal kein Lust Dinge zu erledigen.

Zürisee - Beatrice Eglis neuster Instagram-Post zeigt sie freudestrahlend, gelehnt an eine Wand die Sonne genießen. Dazu trägt sie einen knallig roten Pullover und leichte Beach-Waves. Doch sie leidet an der „Aufschieberitis“, sie hat keine Lust ihre Aufgaben zu erledigen. Direkt wendet sie sich an ihre Fans und fragt nach Tipps und Motivation, wie man die eigenen To-Do‘s am besten abarbeiten kann.

Beatrice Egli motiviert ihre Fans am besten

Die quirlige Schweizerin wird von den meisten ihrer Fans aber selbst als Antwort auf die Motivationsfrage genannt. „Die größte Motivation bist du für mich!“ ist in den Kommentaren zu lesen, genauso wie „Also die größte Motivation bist tatsächlich du“. Andere Tipps sind gute Musik und eine Belohnung nach der Aufgabe. Da sollte die Performerin doch ein paar Tipps finden und ihre Aufgaben in Zukunft motivierter anpacken können.