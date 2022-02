Beatrice Egli teilt neues Foto - und spricht von Bauchkribbeln: „Wird immer größer“

Von: Judith Braun

Teilen

Beatrice Egli teilt eine freudige Nachricht. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Beatrice Egli teilt mit ihren Fans eine schöne Nachricht. Die Schlager-Sängerin spricht dabei sogar von „Bauchkribbeln“.

Bern - „Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst“ singt Musikerin Pe Werner in ihrem gleichnamigen Hit „Kribbeln im Bauch“ von 1991 und umschreibt damit das Gefühl des Verliebtseins. Dieses Bauchkribbeln steht genau für den Zustand, wenn die Liebe noch frisch ist und man die Schmetterlinge im Bauch spürt. Diesen Gefühlszustand erlebt derzeit offenbar auch Schlager-Sängerin Beatrice Egli. Kürzlich teilt sie auf ihrem Instagram-Account ein Foto und spricht dort über ihre Emotionen.

Beatrice Egli teilt neues Foto - und spricht von Bauchkribbeln: „Wird immer größer“

„Das Bauchkribbeln wird immer größer“, eröffnet die 33-Jährige ihren Fans unter einem Instagram-Foto von sich. Mancher ihre Follower fragt sich bei diesem Satz möglicherweise, ob sich bei dem Langzeit-Single etwa etwas in Sachen Liebe getan haben mag? Doch schnell wird klar, es geht um keinen neuen Partner im Leben der Sängerin, sondern um eine andere freudige Ankündigung. Denn dieses angenehmen Gefühl muss sich nicht immer nur in Bezug auf einen anderen Menschen zeigen. Ähnlich wie in einer Verliebtheitsphase kann man die herrliche Aufregung auch in andere Lebensbereichen verspüren.

Und das tut Egli eben im Moment, wenn es um ihre Musik geht. Sie meint damit die Vorfreude auf ihre kommende Tournee. „Denn bald geht es endlich zurück auf die Bühne und zurück zu Euch“, meint sie weiter unter dem Foto, das sie offenbar auf einem ihrer früheren Konzerte zeigt. Mit dem Rücken zur Bühne steht sie vor einer vollen Konzerthalle und streckt beide Arme weit aus. Danach folgen die aktuellen Tourneedaten. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie musste der Schlager-Star erst im Januar ihre „Bei mir zuhaus“-Tour komplett absagen. Nun darf sie also endlich wieder auftreten.

Beatrice Egli: Fans freuen sich über Konzert-Ankündigung

Die Freude ist auch bei ihren Fans riesig. „Juhuuuuuu Freude herrscht! (...) Es kribbelt wie wild und das immer mehr!“, kommentiert ein Follower die Ankündigung. „Oh ja, ich habe auch schon so ein großes Bauchkribbelnm die Vorfreude wird jeden Tag größer. Wir werden die Hallen zum Beben bringen“, meint ein weiterer Fan. „Freue mich auch soo sehr, das kann ich nicht beschreiben. Endlich geht‘s wieder looos“, liest man weiter in der Kommentarspalte. (jbr)