Schlager-Star Beatrice Egli kämpft mit fiesem Alltagsproblem - und bittet jetzt um Hilfe

„Was sind eure Tipps...?“

Beatrice Egli berichtet von einem Phänomen, das viele Menschen nur zu gut kennen. (Archivbild)

Die Schlagersängerin Beatrice Egli hat gerade ein Alltagsproblem, das einigen Menschen bekannt vorkommen wird. Darum bat die Musikerin ihre Fans um Hilfe.

München - Stars sind auch nur Menschen - das wird einem erst wieder so richtig bewusst, wenn besagte Promis von ihren alltäglichen Problemen erzählen. In diesem Fall hat die Schlagersängerin Beatrice Egli, die erst vor Kurzem eine Social-Media-Pause gemacht hat, ein Phänomen erwähnt, das viele Menschen kennen werden.

Auf Instagram postete sie ein Foto von sich in einem roten Strickpulli, die Haare trägt sie in Beach Waves und ihr Gesicht strahlt. Darunter schreibt sie: „Aufschieberitis - wer kennt es genauso gut wie ich?“ Gemeint ist damit natürlich der Umstand Prokrastination. Dabei schieben die Betroffenen unnötig ihre anstehenden Aufgaben immer wieder auf - und geraten dann bei späterem Erledigen meist unter Zeitdruck.

Beatrice Egli hat Alltagsproblem und bittet ihre Fans um Hilfe: „Was sind eure Tipps...?“

Und offenbar kann auch Beatrice Egli ein Lied davon singen: „Ich müsste so viele Dinge erledigen, doch ich schiebe sie immer wieder vor mir her“, meint sie. Doch ihrer Meinung nach kann man den Weg schnell wieder herausfinden. Darum bittet sie ihre Fans um Hilfe. „Wenn man sich gemeinsam motiviert, diese Dinge zu tun, fühlt man sich danach gleich viel freier. [...] Also: lasst es uns gemeinsam anpacken. Was sind eure besten Tipps gegen Prokrastination?“

Beatrice Egli kämpft mit Alltagsproblem: Follower haben Tipps dagegen parat

Ihre Follower wissen sofort, wovon die Sängerin in ihrem Post schreibt und haben einige Tipps parat. Musiker-Kollege Julian David meint, dass man am besten jeden Tag eine Aufgabe angehen müsse, auch wenn sie noch so klein sei. „So ergeben Mini-Erfolgserlebnisse bald eine Routine! Und sich die Faulheit auch mal bewusst gönnen.“

Beatrice Egli hat darauf reagiert und gibt dem Sänger recht. „Diese Mini-Erfolgserlebnisse motivieren dann wieder, aber sich die Faulheit zu gönnen, ist wirklich eine Kunst.“

Mal sehen, ob Egli tatsächlich den ein oder anderen Tipp ihrer Follower umsetzen wird - immerhin haben über 300 Menschen unter dem Beitrag kommentiert. Vielleicht gibt es ja schon bald ein Update von ihr. Wir sind gespannt! (ly)