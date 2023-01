Fahrrad, Side Lunges und Planks: Auf dieses Workout setzt Beatrice Egli

Beatrice Egli setzt auf einen schweißtreibenden Start in die Woche und nimmt ihre Fans via Instagram mit in ihr morgendliches Workout. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Beatrice Egli setzt auf einen schweißtreibenden Start in die Woche und nimmt ihre Fans via Instagram mit in ihr morgendliches Workout.

Pfäffikon – Beatrice Egli (34) setzt auf einen sportlichen Start in die neue Woche. Via Instagram begrüßt die sympathische Schlager-Sängerin ihre Fans aus dem Fitnessstudio und gibt Einblicke in ihr Workout. „Montagmorgen beginnt im Training“, erklärt die Schweizerin in ihrer Instagram-Story und verrät, dass sie sich mit guten Songs für den morgendlichen Sport motiviert. Wie ihr Sportprogramm für den perfekten Start in die Woche ausschaut, zeigt die „Volles Risiko“-Interpretin außerdem in ihren Story-Clips.

Im schwarzen Sport-Outfit zeigt sich Egli in Aktion und beweist, dass der Schlagerstar sicherlich kein Morgenmuffel ist. Es ist 7:30 Uhr und die Blondine startet direkt voll durch – bei den Side Lunges kommt man schon beim Zugucken ins Schwitzen, gefolgt von Planks, Liegestützen und herausfordernden Bauchmuskel-Workout. „Euch wünsche ich einen sportlichen, guten oder leichten Start in die Woche“, heißt es weiter von der leicht verschwitzten, aber sichtlich glücklichen Beatrice in ihrer Story. Ob sie damit auch den ein oder anderen Fan zu einem schweißtreibenden Wochenstart bewegen konnte?

Baut Beatrice Egli den Stress um eine mögliche Strafanzeige ab?

Eins ist das Training mit Sicherheit: Stress abbauend. Und das könnte die 34-Jährige gegebenenfalls aktuell ganz gut gebrauchen, denn es könnte nun eine Strafanzeige für die Sängerin geben. Ihr „1000 und 1 Nacht“-Duett mit Florian Silbereisen (41) beim großen Schlagerabschied von Jürgen Drews (77) sorgte nämlich nicht nur für begeisterte Fans und eine brodelnde Gerüchteküche um eine Liebelei mit ihrem Duett-Partner. Der Auftritt sorgte auch für einen verärgerten Autor des Originalsongs.

Diether Dehm (72) erstattet wegen „Verschandlung“ nun Anzeige gegen die Schlagerstars, heißt es, denn die zwei änderten ohne Rücksprache die Strophe „Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt“ in eine politisch korrekte Variante: „Erinnerst du dich, wir haben zusammen gespielt“. Das lässt sich der Autor so nicht gefallen und schreibt via Facebook „Wenn die Verschandlung eines geschützten künstlerischen Werks in Deutschland nicht schon eine Urheberrechtsverletzung, also eine Straftat wäre, so müssten Florian Silbereisen und Beatrice Egli allein wegen groben Unsinns in eine geschlossene Einrichtung“. Harte Worte von dem 72-Jährigen, zu denen sich weder Florian noch Beatrice bislang geäußert haben.