„Beatrice Egli Show“ in wenigen Stunden komplett ausverkauft

Beatrice Egli ist völlig aus dem Häuschen – die Aufzeichnung für ihre 3. „Beatrice Egli Show“ ist innerhalb weniger Stunden restlos ausgebucht gewesen.

Pfäffikon – Als Beatrice Egli (34) via Instagram den Ticketverkauf für die nächste Ausgabe ihrer eigenen TV-Show, der „Beatrice Egli Show“, ankündigt, werden Wecker gestellt, Telefone bereitgelegt, … die Fans sind aus dem Häuschen und fiebern darauf hin, dass Tore und Telefonleitungen geöffnet werden. Und wie sollte es anders sein – innerhalb weniger Stunden sind alle Karten für die Aufzeichnung der Schlager-Show in Berlin-Adlershof ausverkauft.

Unter dem Beitrag berichtet Beatrices Anhängerschaft reihenweise vom erfolgreichen Erwerb ihrer Show-Tickets und freut sich auf die Aufzeichnung mit der sympathischen Gastgeberin. „Ihr seid der Wahnsinn“, schreibt die beliebte Schlagersängerin schließlich in ihrer Instagram-Story neben die Website-Meldung, dass die Show restlos ausgebucht ist. Kurz darauf meldet sich Egli persönlich zu Wort und spricht zu ihren Fans: „Das war super schnell ausverkauft – oh mein Gott, wow, ich freu mich auf euch“. Und diese Ausgabe wird in der Tat gleich doppelt aufregend, denn mit der 3. „Beatrice Egli Show“, die am 15. April ausgestrahlt wird, ist die DSDS-Siegerin nun stolze Besitzerin eines Sendeplatzes im Ersten.

Beatrice Egli macht ARD-Showmaster Konkurrenz – eine Sache möchte die Schlagersängerin in ihrer Show anders machen

Während die Musikshow zuvor im MDR, SWR und SRF gezeigt wurde, macht der Schlagerstar nun dem Showmaster höchstpersönlich Konkurrenz - denn bis jetzt war es Florian Silbereisen (41), der den Schlager regelmäßig in die ARD holt. „Ich bin völlig aus dem Häuschen“, freute sich Beatrice über die ARD-Neuigkeiten, „Mein Team hat mich in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt. Das ist einfach der Hammer und macht gleichzeitig glücklich und stolz“.

Eine Sache möchte Beatrice aber gleich anders machen, wie es scheint: Während sich in Floris Shows doch meist die gleichen Gesichter aus der Schlagerwelt tummeln, gibt Egli ihren Fans bei dem Prozess Mitspracherecht. Via Instagram ruft die sympathische Gastgeberin unter ihrem Beitrag zum Brainstorming auf: „Welche Künstlerinnen und Künstler sollten unbedingt dabei sein?“. Auch in ihrer Story motiviert Beatrice nochmals zum Mitmachen und verspricht, sie werde sich alle Vorschläge und Nachrichten durchlesen.