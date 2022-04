„Eine ganz neue, ganz persönliche Seite“: Beatrice Egli will Schlagerstars in ihrer Show „noch intensiver kennenlernen“

Beatrice Egli möchte in ihrer Show ihre Gäste noch besser kennenlernen © dpa | Jörg Carstensen/Screenshot/Instagram/beatrice_egli_offiziell

Multitalent Beatrice Egli freut sich auf den Start ihrer neuen Sendung. Darin will sie noch engere Verbindungen mit ihren Schlagerkollegen knüpfen.

Beatrice Egli (33) ist nicht zu stoppen: Die Schlagersängerin schaffte 2013 dank ihres DSDS-Siegs den großen Durchbruch. Seitdem hat sich die Schweizer Frohnatur zu einem der erfolgreichsten Stars im Schlageruniversum gemausert. Nachdem sie letztes Jahr ein Nummer-1-Album veröffentlicht hatte, geht es für die Musikerin weiter steil bergauf. Mit der „Beatrice Egli Show“ startet sie nun ihre eigene Sendung.

Die erste Folge des neuen Formats gibt es diesen Samstag (23. April) um 20.15 Uhr im SWR und MDR zu sehen. Die Zuschauer dürfen sich auf viele prominente Gäste wie Semino Rossi (59), Kerstin Ott (40), Andreas Gabalier (37), Francine Jordi (44), Eric Philippi (25), Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (29) freuen.

Erfahrung als Moderatorin hat Beatrice Egli bereits: Letztes Jahr präsentierte sie „SWR Schlager - Die Show“ und bewies ihr Talent als Gastgeberin. Umso mehr freut sich die „Mein Herz“-Interpretin, nun ihr eigenes Format starten zu können. „Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl und eine große Ehre, in diesem Format als Gastgeberin fungieren zu dürfen“, schwärmt sie.

Beatrice Egli will Newcomer unterstützen

Doch was findet Beatrice besonders spannend an ihrer neuen Show? „Es ist toll, als Moderatorin gemeinsam mit meinen Zuschauerinnen meine Gäste noch intensiver kennenlernen zu dürfen“, erklärt sie. „Denn viele meiner Gäste kenne ich schon sehr lange und durfte schon öfter die Bühne mit ihnen teilen. Nun erleben wir gemeinsam noch eine ganz neue, ganz persönliche Seite, die sie uns in den Talks abseits der großem Show-Bühne zeigen.“

Daneben kommt auch die Musik nicht zu kurz. Denn natürlich ist die „Beatrice Egli Show“ keine reine Talkshow. „Wir feiern alle gemeinsam mit vielen aktuellen Hits“, verspricht die Künstlerin. Ein weiterer Schwerpunkt der Sendung liegt darauf, junge Talente zu fördern. „Es ist mir ein sehr großes Anliegen, jungen Künstler:innen meine Bühne schenken zu können. Einen Raum, in dem sie sich entfalten dürfen und sich dem Publikum vorstellen und dieses begeistern können“, so Beatrice Egli.