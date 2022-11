Beatrice Egli Show: Sendetermine für 2023 stehen bereits fest

Schlager-Fans aufgepasst! Die Sendetermine für die „Beatrice Egli Show“ 2023 wurden endlich preisgegeben.

Berlin - Bereits Anfang des Jahres war Beatrice Eglis (34) TV-Show ein voller Erfolg. Um so erleichterter waren die Fans wohl als endlich preisgegeben wurde, dass es auch nächstes Jahr wieder eine „Beatrice Egli Show“ geben wird. Auch dieses Mal wird sie von Kimmig Entertainment produziert werden. Ebenfalls wird, wie letztes Jahr auch, eine Kooperation zwischen dem MDR und SWR stattfinden. Dieses Jahr machte man nämlich bekannt, dass aus „SWR-Schlager – die Show“ jetzt „Die Beatrice Egli Show“ wird, um den Fokus auch auf das jüngere Publikum zu legen.

Im Pressetext hieß es: „Die Sendung ist eine Kooperation zwischen dem SWR Fernsehen, SWR4 und der Onlineplattform ‚SWR Schlager‘. Ebenso mit dabei ist der MDR und das Schweizer Fernsehen SRF.“ Es wurde hinzugefügt: „Gute Laune ist somit gleich auf zwei Sendern garantiert“. Die gute Laune wird dann endlich im April wieder in die Wohnzimmer kommen. Die Produktionsfirma gibt nämlich preis, dass die Show am 08.04.2023 im SRF und am 29.04.2023 sowohl im MDR als auch im SWR ausgestrahlt wird.

Sendetermine für die „Beatrice Egli-Show“ 2023 preisgegeben

Auch wenn jetzt schon die Sendetermine preisgegeben wurden, scheint noch kein Aufzeichnungstermin bekannt zu sein. Ebenfalls kündigt das Management die dritte Ausgabe der Show an, bevor die zweite „Beatrice Egli Show“ ausgestrahlt wurde. Die zweite Ausgabe kommt nämlich am 26. November ins Fernsehen. Die Quoten-Anzahl kann daher noch nicht bestimmt werde, somit wurde wohl großes Vertrauen in die Sängerin gesetzt. Weiterhin spannend bleibt es ebenfalls auch zu wissen, welche berühmten Gäste Beatrice wohl 2023 in ihre Show einlädt.