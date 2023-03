„Tattoo mit meinem Namen. Wow“: Beatrice Egli schockiert von Fan-Überraschung

Schlagerstar Beatrice Egli sprach im Live-Chat mit ihren Fans und wurde von einem Fan überrascht, die ein Tattoo von Egli auf dem Oberschenkel hat.

Was Beatrice Egli in ihrem Livestream auf Instagram erlebte, machte sogar die routinierte Schlagersängerin für einen kurzen Moment sprachlos. Die gebürtige Schweizerin startete auf Instagram einen Livestream, um ihre Follower persönlich kennenzulernen. Auf der Rückbank eines Autos sitzend, ahnte die Sängerin jedoch noch nicht, was sie erwarten würde! Nach einer kleinen Performance ihres neuesten Songs suchte sie sich einen ihrer Schlager-Fans aus dem Livestream aus. Die Frau aus Tirol war total fassungslos, endlich mit ihrem Lieblings-Star sprechen zu können! Doch dann konnte auch Egli ihren Augen kaum trauen.

„Das hat mir heute meinen Tag mehr als verschönert“ – Fan ist begeistert über Treffen mit Egli

Dass der Fan nicht nur irgendein Fan ist, wusste Beatrice Egli dabei schon vorher. Die treue Hörerin von ihrer Musik betreibt nämlich eine Egli-Fanpage auf Instagram, die bereits 1.700 Follower hat. Doch was dann folgte, hätte die Schlagersängerin nicht erwartet: Der Fan zeigte ihr nämlich ihr Tattoo! Auf dem Unterschenkel des Fans prangt ein riesiger Notenschlüssel, in dem der Name Beatrice Egli tätowiert wurde! Das Tattoo hatte sich der Fan bereits im Februar 2020 stechen lassen. Von einer Spontan-Entscheidung kann also keine Rede sein – das ist echte Begeisterung! Beatrice Egli war zunächst zwar etwas schockiert.

Aber schnell merkte sie, wie glücklich sie sich mit einem solchen Fan schätzen kann: „Du trägst ein Tattoo mit meinem Namen. Wow.“ Und dass das Tattoo erst nach zwei Jahren von seiner Adressatin bemerkt wurde, kommentierte Egli ebenfalls: „Wurde ja Zeit, dass wir mal zusammen live gehen.“ Das sah auch ihr Fan so und war überglücklich: „Tausend Dank, liebe Beatrice, das hat mir heute meinen Tag mehr als verschönert“, kommentierte sie den Screenshot mit Egli auf ihrem Insta-Profil. Eine Begegnung also, die sicher beiden noch lange in Erinnerung bleiben wird!