Schlagerstar Beatrice Egli verkündet große Nachricht: „Ich kann es kaum erwarten“ - Fans sind außer sich

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Schlagerstar Beatrice Egli verkündete in ihrer Instagram-Story, dass sie in einem Monat wieder auf Tour geht © Screenshot/instagram.com/stories/beatrice_egli_offiziell

Nachdem Schlagersängerin Beatrice Egli im vergangenen Jahr ihre „Bunt“-Tour absagen musste, überbringt sie Mitte Februar nun eine erfreulichere Nachricht.

München - Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie mussten viele Musikerinnen und Musiker ihr Tourneen absagen. Auch Schlagerstar Beatrice Egli musste im letzten Jahr ihre „Bunt“-Tour canceln. Die 33-Jährige hatte die Hoffnung, ihre Konzerte im Jahr 2022 dann durchziehen zu können. Bis dahin mussten ihre treuen Anhänger noch Geduld aufbringen. Der Ausgang war lange Zeit offen. Nun verkündete die Sängerin gute Neuigkeiten - endlich!

Beatrice Egli kommt auf Tour: „In einem Monat ist es soweit!“

Auf der Social-Media-Plattform Instagram verkündete die Musikerin, dass sie in einem Monat wieder auf Tour gehen wird: „Morgen in einem Monat ist es so weit: dann sind meine Band und ich endlich zurück auf der ‚Best of Bunt‘-Tour! Ich kann es kaum erwarten, wieder mit euch allen zu feiern und die Musik zu leben! Alles was du brauchst live in Bochum, Ludwigsburg, Neu-Ulm, Karlsruhe & Freiburg!“, schrieb sie in ihren öffentlichen Post.

Auch in ihrer Instagram-Story war zu lesen, dass große Vorfreude herrscht. Die Reaktion ihrer Anhänger? Auch die freuten sich: „Wäre schön, wenn es diesmal auch tatsächlich stattfinden würde. Freue mich riesig auf das Konzert!“, schrieb ein User. „Kann es kaum erwarten, endlich wieder zusammen zu feiern und zu singen“, so ein weiterer Fan. Bis jetzt steht alles noch - so erhoffen sich die Fans, wie auch die Sängerin mit ihrer Band, dass die Tour auch weiterhin stattfinden kann.

Beatrice Egli wird plötzlich sehr emotional: „Lange gewartet, endlich darf ich es sagen“

Im August verkündete die Schlagersängerin bereits eine weitere erfreuliche Neuigkeit - denn sie brachte ihr neues Album „Alles was du brauchst“ heraus. „Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. So, so lange - ich freue mich so! Ich kann es endlich mit euch teilen“, so die 33-Jährige im vergangenen Sommer. So dürfen sich ihre Fans also bei ihren Konzerten auf gute, alte Klassiker-Hits und neuen Songs freuen. Los geht es am 14. März in Bochum.

Doch vor wenigen Wochen gab Beatrice Egli auch eine Warn-Nachricht an ihre Fans und Follower. Ein großer Fan der Schweizerin fiel im März auf einen Internet-Betrug rein und überwies einem fremden Konto 75.000 Euro. Der 60-Jährige dachte, dass es handele sich um die echte Schlagersängerin, mit der er tagelang über eine Social-Media-Plattform schrieb. Sogar von einer Hochzeit war die Rede. Doch er wurde enttäuscht. (jkn)