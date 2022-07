Beatrice Egli trauert um ihre toten Großeltern - Tränen bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“

„Die Zeit auf diesen Planeten ist sehr kurz.“

+ © Screenshot Das Erste/Die Schlagerstrandparty 2022 Nach ihrem Auftritt bricht die sonst so gutgelaunte Beatrice Egli in Tränen aus. Vor wenigen Wochen verlor sie nämlich ihre Großeltern, wie sie Florian Silbereisen verriet. (Fotomontage) © Screenshot Das Erste/Die Schlagerstrandparty 2022

Am 9. Juli 2022 fand die große Schlagerstrandparty statt, mit dabei war auch Beatrice Egli. Nach dem Auftritt bricht die sonst so gutgelaunte Schlagersängerin in Tränen aus. Vor wenigen Wochen verlor sie nämlich ihre Großeltern, wie sie Florian Silbereisen verriet.

Gelsenkirchen - Kaum steht Beatrice Egli auf der Bühne der Schlagerstrandparty, flippen die Zuschauer aus. Die Schlagersängerin gibt ihre neue Single „Volles Risiko“ zum Besten und „Volles Risiko“ ist auch ihr neues Lebensmotto. Die traurige Antwort, woher ihr der plötzliche Sinneswandel kommt, verrät Beatrice Egli nach ihrem Auftritt.

„Hätte (ich) niemals gedacht“: Florian Silbereisen völlig verblüfft von Beatrice Eglis Veränderung

Als Beatrice Egli (Leben und Karriere des Schlagerstars) am 10. Juli auf der Bühne der Schlagerstrandparty steht, wirkt sie irgendwie verändert - freier, selbstbewusster. Nach dem Auftritt sieht man schon, dass sie Tränen in den Augen hat. „Ich hätte niemals gedacht, dass dich irgendwas so aus der Bahn werfen kann. Wie konnte es dazu kommen?“, wollte Florian Silbereisen wissen.

+ Florian Silbereisen und Beatrice Egli stehen auf der Bühne der Schlagerstrandparty am 10. Juli 2022 © Screenshot Das Erste/Die Schlagerstrandparty 2022

„Die Musik hat mich nochmal komplett umgehauen“, verrät Beatrice Egli. „Es ist so schön zu spüren, dass es sich manchmal doch lohnt, etwas zu riskieren. Und dem Herzen auch nochmal eine neue Freiheit zu schenken. Und einfach neue Wege zu gehen“, erzählt die Schlagersängerin zwischen Tränen und absoluter Freude.

Beatrice Egli trauert um ihre toten Großeltern - Tränen bei Schlagerstrandparty

„Was willst du denn jetzt anders machen als vorher?“, will Florian Silbereisen (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) wissen. Und plötzlich wird Beatrice Egli nachdenklich. „Die Zeit auf diesen Planeten ist sehr kurz. Vor acht Wochen habe ich meine Großeltern verloren. Und sie haben mir gesagt: Mach immer das, was du liebst und bereue nur das, was du nicht getan hast. Und das mache ich“, verrät die Schlagersängerin. Sie sei bereit für Neues und will jeden Moment genießen.

Aber nicht nur bei Beatrice Egli flossen die Tränen, auch Jürgen Drews weinte vor laufender Kamera. Der König von Mallorca gab nämlich nicht nur seinen Mega-Hit „Ein Bett im Kornfeld“ zum Besten, sondern verkündete danach auch, dass er in Schlager-Rente geht. Verwendete Quellen: Das Erste/Die Schlagerstrandparty 2021