Beatrice Egli trumpft mit 12 Zusatzterminen für „Volles Risiko“-Tour auf

Beatrice-Egli-Fans haben Grund zur Freude – vor allem, wenn sie noch keine Tickets für die „Volles Risiko“-Tour haben: Die Schlagersängerin hat noch zusätzliche Tour-Termine bekannt gegeben!

Erst im November dieses Jahres beginnt die „Volles Risiko“-Tour von Schlager-Star Beatrice Egli (35), dafür wird sie aber bis in den Mai 2024 weitergehen. Doch nicht nur der Tourstart am 4. November in der Stuttgarter Liederhalle, auch Termine in Bochum, Halle (Saale) und Hamburg waren bereits ausverkauft. Doch nun gibt es ein kleines Trostpflaster!

Pünktlich zum Geburtstag der Sängerin wurde heute nämlich bekannt, dass es nun Karten für ganze 12 Zusatz-Termine gibt. Das hat die Schweizerin, deren neues Album „Balance“ am 30. Juni erscheinen soll, auch in ihrer Instagram-Story verraten. Als Begründung wurde die große Nachfrage genannt.

Beatrice Egli: Die Tour soll nun in München enden

Der Tourstart, der im Oktober ursprünglich in München stattfinden sollte, wurde zur großen Enttäuschung vieler Fans bereits im April abgesagt. Der Grund dafür war, dass der zuständige Münchener Konzert-Veranstalter, die „Rosengarten goes Concert GmbH“, Insolvenz anmelden musste.

Nun aber wird das verpatzte Auftakt-Konzert hoffentlich einen würdigen Ersatz bekommen. Es wurde umdisponiert, und die Tour wird nun am 25. Mai nächsten Jahres in München enden. Als Bühne wurde der Circus Krone auserkoren, was mit Sicherheit für eine besonders spannende Atmosphäre sorgen wird.