Läuft da doch mehr? Beatrice Egli und Florian Silbereisen überraschen mit Liebes-Duett

Von: Lisa Klugmayer

„Du willst es doch auch mit mir“, schmachtet Beatrice Egli. „Ich hör’ sie reden, lass sie reden“, haucht Florian Silbereisen. Das Liebesduett der beiden sorgt schon jetzt für ordentlich Spekulationen.

München – Was läuft da zwischen Beatrice Egli (34) und Florian Silbereisen (41) wirklich? Diese Frage beschäftigt Fans schon seit Jahren. Die beiden Schlager-Stars reagieren jetzt auf die Beziehungsgerüchte – und das ausgerechnet mit einem Liebesduett!

Doch mehr als Freundschaft? Beatrice Egli und Florian Silbereisen nehmen Liebes-Duett auf

Beziehungsgerüchte zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen gibt es schon lange. Mittlerweile spielen die beiden mit den Schlagzeilen rund um ihre angebliche Liebesbeziehung. Bei „Schlager des Sommers“ machen sich die beiden 2022 darüber lustig, befeuern die Gerüchte aber gleichzeitig mit recht eindeutigen Blicken und Anmachsprüchen.

Jetzt bekommen Fans das, worauf sie schon seit Jahren sehnlichst warten: ein Liebesduett zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen. Wie bild.de erfuhr, arbeiten die beiden tatsächlich gerade an einer gemeinsamen Single – mit ziemlich eindeutigen Textzeilen. „Das wissen nur wir, nur wir. Du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir. Dir geht es genau wie mir“, haucht Beatrice Egli ins Studiomikrofon. Florian Silbereisen antwortet: „Ich hör’ sie reden, lass sie reden. Sie regen sich auf bei mir. Als wär’s nicht erlaubt mit dir. Ich nehm’ es in Kauf mit dir …“. Ist da also doch mehr als nur Freundschaft?

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: „Das wissen nur wir“ feiert beim Schlagerboom Premiere

Alle, die in Beatrice Egli und Florian Silbereisen das neue Schlager-Traumpaar sehen, werden jetzt enttäuscht sein, denn auch, wenn sie jetzt ein Liebesduett miteinander singen, sind sie kein Paar. Mehr als Freundschaft sei da nicht, wie beide der BILD verraten. „Die Chemie zwischen uns passt einfach“, so die Schlagersängerin. Der Traumschiff-Kapitän kann das nur bestätigen und meint: „Wir haben immer wieder sehr viel Spaß zusammen!“

„Das wissen nur wir“ wird übrigens auf dem Beatrice Eglis neuen Album „Balance“ (VÖ: 30. Juni 2023) zu hören sein und feiert seine TV-Premiere beim Schlagerboom von Florian Silbereisen am 1. Juli 2023.

Währenddessen macht die GEZ-Revolte gegen Florian Silbereisen Schlagzeilen. Müssen Fans bald extra für seine Schlagershows bezahlen? Die Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation fordert, dass Schlagershows nicht weiter von den Rundfunkgebühren bezahlt werden. Verwendete Quellen: bild.de