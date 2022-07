Beatrice Egli und Maite Kelly: Offizielle Gästeliste für Andrea Bergs Jubiläumsshow endlich bekannt

Offizielle Gästeliste: Bei Andrea Bergs Jubiläumsshow werden Beatrice Egli, Nik. P und Maite Kelly auftreten. Die Schlagersängerin feiert bei dem Event die „Unendlich“-Bühnenpremiere. (Fotomontage) © IMAGO / Eibner & IMAGO / HOFER & IMAGO / Future Image

Aspach – Die offizielle Gästeliste ist endlich bekannt: Bei Andrea Bergs (56) „30 Jahre Andrea Berg“-Jubiläumsshow, die am 29. und 30. Juli 2022 stattfindet, werden viele große Namen der Schlagermusik mit dabei sein. Die Moderation des besonderen Events, das im Aspacher Stadion veranstaltet wird, übernimmt Giovanni Zarrella (44).



Neben der „Ich würd’s wieder machen“-Hitmacherin werden bei dem sommerlichen Open-Air-Konzert Stars wie Maite Kelly (42) und Kerstin Ott (40) mit dabei sein. Die Fans können sich dabei zudem auf Performances von Beatrice Egli (34), Nik P. (60), Nino de Angelo (58), DJ Ötzi (51), Al Bano (79) und Semino Rossi (60) freuen. In einem Videoclip, den sie zuvor auf Instagram mit ihren Followern teilte, verriet Andrea, dass sie sich schon riesig auf die bevorstehende Show freuen würde. Die Musikerin erzählte aufgeregt: „Vorfreude! Hier feiern wir am 29. & 30. Juli die große Bühnenpremiere von ‚Unendlich‘ und haben viele tolle Überraschungen für Euch vorbereitet.“

Offizielle Gästeliste für Andrea Bergs Jubiläumsshow bekannt

Bei dem großen Spektakel im Aspacher Stadion wird zudem die Bühnenpremiere von „Unendlich“ gefeiert werden, bei der Berg erstmals mit ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai (30) auftreten wird, wobei sie ihre gemeinsame neue Single im Duett singen werden. Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram gab die Sängerin vor kurzem bekannt, wo die Tickets für ihr besonderes Event zu kaufen sind. „Tickets für ‚30 Jahre Andrea Berg‘ in Aspach und Albumvorbestellung ‚Ich würd’s wieder tun‘ unter www.andrea-berg.de”, verkündete die Schönheit.