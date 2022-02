„Liebe ist alles“: Beatrice Egli begeistert Fans mit eindeutigem Statement

Teilen

Beatrice Egli hat neben ihrer gut gelaunten Seite, auch eine nachdenkliche Momente. Diese Diskussion hat die Schlagersängerin tief berührt. © Maurizio Gambarini/dpa

Erfolg und Ruhm - das ist nicht das wichtigste für Beatrice Egli. An erster Stelle steht für die Schlagersängerin die Liebe.

Zürich - Beatrice Egli (33) setzt offenbar auf Gefühl. In ihrem neuen Instagram-Beitrag zum Valentinstag erklärt die Schlagersängerin nämlich, was für sie im Leben am meisten Bedeutung hat: Liebe. Auf dem Foto ist Beatrice nur verschwommen zu erkennen, sie trägt eine gelbe Jacke, einen grauen Schal und Sonnenbrille. Vor die Linse hält sie ihre Hand, auf der mit roten Buchstaben das Wort „Liebe“ geschrieben ist. Unter dem Schnappschuss schreibt die „Mein Herz“-Interpretin: „Liebe ist alles.“

Ihre Fans kommentieren Beatrice Eglis Valentinstag-Beitrag mit Begeisterung

In der Kommentarspalte unter Beatrices Valentinstag-Post zeigt sich schnell, dass ihre Fans total verliebt in ihr Idol sind. Hunderte Herzchen-Emojis und gute Wünsche zum Tag der Liebenden sind unter den Beiträgen zu finden. Der Beitrag der Musikerin scheint unter anderem auch Mitglieder der LGBTQ-Community angesprochen zu haben. „Liebe ist etwas Schönes und Kostbares und hat viele schöne Facetten“, schreibt beispielsweise ein User und setzt einen Emoji mit der Regenbogenflagge dahinter.

Doch auch einsame Herzen finden sich scheinbar unter den Kommentatoren des Liebes-Postings. Auch Beiträge wie „Liebe ist was Wunderschönes, auch wenn sie manchmal unerreichbar scheint. Ich wünsche Dir noch einen wunderschönen Valentinstag“, stehen da zu lesen und erinnern daran, dass nicht jeder den Valentinstag mit einer geliebten Person verbringen kann. Andere Schreiberlinge verfallen glatt in Wunschdenken. „Jetzt müsste man ihr nur noch begegnen“, schreibt einer, der am Tag der Liebenden von seinem Idol träumt. Beatrice Egli hat den Tag wahrscheinlich anders verbracht.