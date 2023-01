Beatrice Egli verrät ihre riskantesten Momente im Leben

Beatrice Egli verrät ihre riskantesten Momente im Leben © Spot on Mallorca

Die Schweizer Schlagersängerin Bearice Egli beginnt ihr neues Instagram-Jahr mit einem Rückblick auf ihre risikoreichsten Momente des vergangenen Jahres.

Beatrice Egli (34) hat ein aufregendes Jahr hinter sich: Gerade wurde durch die Auswertungen des Bundesverbandes der Musikindustrie bekannt, dass Eglis Hit „Volles Risiko“ 2022 die Airplay-Charts gestürmt hat. Doch nicht nur einen ersten Platz hat die Sängerin ergattert. Sie kann auch auf einige weitere große Herausforderungen und Erfolge zurückblicken. Wie sie in einer aktuellen Instagram-Story erzählt, gab es für sie in letzter Zeit drei große Momente, in denen sie Risiken einging, die sich schließlich als lohnend erwiesen.

Eine große körperliche Anstrengung verlangte ihr die Besteigung des Matterhorn ab. Der Berg gilt als einer der gefährlichsten der Welt. Für den Aufstieg musste Beatrice Egli deshalb lange und sehr intensiv trainieren. „Für mich war das definitiv riskant, und ich bin so über mich hinausgewachsen“, gesteht sie in ihrem Clip. Ein weiteres Risiko sei sie damit eingegangen, einen großen Teil ihres Teams auszutauschen. Sie erzählt: „Mein komplettes Team zu ändern, nochmal neu anzufangen, nochmal neu zu starten – das war definitiv ein extremer Risikomoment in meinem Leben.“

Beatrice Egli startet eine spannenden Fanaktion

Was den dritten Risikomoment anbelangt, hält sich die blonde Schweizerin eher bedeckt. Nur so viel verrät sie: „Ich finde, zu lieben ist auch zu riskieren“. Sicher hätten die Fans gerade zu diesem Thema mehr gehört, doch sie müssen sich an dieser Stelle mit einem charmanten Lächeln begnügen. Über den Beziehungsstatus von Beatrice Egli ist nämlich derzeit nicht viel bekannt.

Was die riskanten Aktionen im Leben betrifft, so können die Fans von Beatrice Egli nun auch ihre eigenen inspirierenden Risikomomente teilen. Für eine Fanaktion ist die gesamte Egli-Community bis Ende Januar 2023 eingeladen, in den sozialen Netzwerken Videos oder Bilder zum Thema „Volles Risiko“ zu teilen. „Lasst uns gemeinsam unsere „Risiko“-Momente sammeln und uns gegenseitig weiterhin so großartig darin bestärken, mutig zu sein“, schreibt die Sängerin dazu.