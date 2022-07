„Traumfrau“: Beatrice Egli verzaubert Fans in Boyfriend-Jeans und High-Heels

Beatrice Egli teilte ein Foto, auf dem sie Boyfriend-Jeans und High-Heels trägt. Die Follower des Stars zeigten sich begeistert über das Outfit. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli & IMAGO/Future Image

Sie verzaubert ihre Follower mit tollem Outfit: Beatrice Egli posierte in einer Boyfriend-Jeans und High-Heels. Die Fans der Schlagersängerin schwärmten von dem Look ihres Idols.

Pfäffikon – Ihre Fans schwärmen von ihrem stylischen Look: Beatrice Egli (34) posierte in einem coolen Outfit in einer Boyfriend-Jeans, die sie mit High-Heels kombinierte. Die Follower der „Volles Risiko“-Hitmacherin feierten den trendigen Look ihres Idols, in dem sie sich auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram zeigte.



Die Schweizerin teilte den tollen Schnappschuss, mit dem sie ihre Anhänger in einer stylischen Boyfriend-Jeans und mit High-Heels in Weiß mit Gold-Details verzauberte. Auf dem schönen Foto steht die Sängerin mit top-gestylten Haaren und in einem weißen Blazer vor einem passenden Hintergrund, der aus einem Vorhang in Weiß besteht. Zu ihrem Posting schrieb die lebensfrohe Schönheit: „Happy Weekend! Wer feiert heute Abend zu „Volles Risiko“?“ Ihrem Beitrag fügte sie zudem die Hashtags #wochenende, #vollesrisiko und #beatriceegli hinzu.

Die Fans der Künstlerin schienen aus dem Schwärmen über den coolen Look des Stars gar nicht mehr herauszukommen und überfluteten die Kommentare mit zahlreichen begeisterten Nachrichten. So feierte einer ihrer Follower das tolle Outfit der Musikerin, indem er schwärmte: „Traumfrau!!!“ Und auch ein anderer User verkündete: „Schick, auf solchen Schuhen würde ich mir die Haxen brechen, Respekt!“