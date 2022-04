„Lasst uns gemeinsam aufstehen“: Beatrice Egli wehrt sich mit neuem Musikvideo gegen „verletzende Kommentare“

Sängerin Beatrice Egli reicht‘s: Sie hat keine Lust mehr auf „verletzende Kommentare“ © Tilman Jentzsch/dpa

Schlagersängerin Beatrice Egli hat nun das Video zu ihrem neuen Song veröffentlicht. Darin verbreitet sie eine deutliche Message.

Jetzt kam das neue Musikvideo von Sängerin Beatrice Egli (33) heraus – Und es hat eine ganz besondere Message. Die Sängerin brachte bereits 2021 ihren neuen Song „Ganz Egal“ heraus. Doch jetzt erst folgte das Musikvideo der Schlagersängerin. Bei ihrem Song hatte die Sängerin eine ganz bestimmte Botschaft im Sinn: Sie lässt Hasskommentare nicht an sich heran.

Die Sängerin postete erst kürzlich ein neues Foto auf Instagram. Darauf ist ein Ausschnitt aus ihrem Musikvideo zu sehen, wobei die Sängerin selbstbewusst in einem Leder-Outfit post. Dazu schreibt sie: „‘Zu viel Arsch, zu viel Haut, lässt du dich immer so gehen?‘ Kennt ihr solche verletzenden Kommentare auch? Dann schaut euch jetzt mein neues Musikvideo zu „Ganz egal“ an und lasst uns gemeinsam aufstehen und der Welt zeigen, wie einzigartig schön jede:r Einzelne von uns ist!“

Die Fans sind begeistert von der Message

Ihre Fans lieben diese Message und feiern die Sängerin für ihren Mut. Ein Follower kommentiert unter dem Bild: „Das ist so toll dieses Lied und es ist der Hammer, was es tolles aussagt!“ und ein jemand anders schreibt: „Ich glaub es gibt kaum jemanden, der das nicht kennt. Dein Musikvideo ist einfach toll! Jeder ist auf seine Art einzigartig und toll.“