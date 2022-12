Glitzer-Pulli und hautenge Lederhose: Beatrice Egli verzaubert Fans im Weihnachtslook

Mit diesem Foto wärmt Beatrice Egli die Herzen ihrer Fans: Auf Instagram strahlt die Schlagersängerin im edlen Weihnachts-Outfit in die Kamera.

Pfäffikon – Bald ist es so weit: In nicht einmal zwei Wochen steht schon Weihnachten an. Auf Instagram stimmt Beatrice Egli (34) ihre Fans seit dem 1. Dezember auf das Fest der Liebe ein. Die Schlagersängerin öffnet jeden Tag ein neues Türchen in ihrem Adventskalender und überrascht ihre Follower mit tollen Inhalten. Unter anderem teilte sie eine Akustik-Version zu ihrem Hit „Volles Risiko“ zusammen mit Schlagerkollege Eric Philippi (25).

Hinter Türchen Nummer 11 verbarg sich ebenfalls eine schöne Überraschung: Die Musikerin lud ein Weihnachtsgedicht auf ihrem YouTube-Kanal hoch. Außerdem kündigte sie ein Instagram-Live mit Andrea Kiewel (57) an. Die Fans waren aber nicht nur von Beatrices Worten entzückt. Vielmehr sorgte das gepostete Foto der Schweizerin für helle Begeisterung. Darauf sitzt sie auf einem Sofa und lächelt entspannt in die Kamera. Ihre Haare hat Beatrice zu einem lockeren Pferdeschwanz zurückgebunden, ihr Make-up ist dezent.

Passend zur besinnlichen Jahreszeit trägt die hübsche Blondine ein festliches Outfit. Beatrice kombiniert einen schwarz-weißen Glitzer-Pulli mit einer knöchellangen Lederhose, die dem Look etwas Edles verleiht. Dazu trägt sie schicke Stiefel mit Absätzen. Alles in allem ein absolut stimmiges Outfit, das nicht besser zur Weihnachtszeit passen könnte.

Beatrice Egli: Viel Lob von ihrer Instagram-Community

Das finden auch die Fans der ehemaligen DSDS-Gewinnerin. Die Kommentare sind gespickt mit positiven Worten zu ihrem Look. „Ein sehr schönes, besinnliches Foto mit schönen warmen Farben passend zum dritten Advent“, schrieb ein Follower. Ein weiterer schwärmte von Beatrices unwiderstehlicher Ausstrahlung: „Du strahlst so schön!“

Beatrice Egli teilt bei Instagram regelmäßig persönliche Schnappschüsse mit ihren Fans – und sorgt damit stets für große Begeisterung. © Screenshot/Instagram/beatrice_egli_offiziell; IMAGO/Eibner (Fotomontage)

An anderer Stelle wiederum sind Kommentare zu lesen wie: „Du siehst wie immer fantastisch aus“, „Du Engel“ und „Ein sehr schönes erwärmendes Foto passend zur Adventszeit“. Ein User brachte es mit folgender Aussage wohl auf den Punkt: „Du siehst echt toll aus in deinem Outfit - dazu dein sympathisches Lächeln!“