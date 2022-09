Zebra-Shirt und Lederhose: Beatrice Egli begeistert Fans im wilden Bühnenlook

Beatrice Egli ist für ihre außergewöhnlich stylischen Bühnenoutfits bekannt. Zuletzt trat die Schlagersängerin in einer besonders wilden Kombi auf. (Fotomontage) © IMAGO / STAR-MEDIA

Halle/Westfalen – Beatrice Egli (34) befindet sich derzeit auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dass die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Siegerin eine beeindruckende Stimme hat und stets eine mitreißende Bühnenshow abliefert, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch seit einiger Zeit macht Beatrice regelmäßig ebenso mit ihren modebewussten Outfits Schlagzeilen. Nicht umsonst trägt ihre aktuelle Konzertreihe den Titel „Best of Bunt“. Denn die gebürtige Schweizerin schreckt auch vor besonders farbenfrohen Fashion-Kombos nicht zurück.

Auf Instagram veröffentlichte Beatrice Egli jetzt einige Schnappschüsse von ihrem letzten Auftritt in der „OWL Arena“ in Halle. Auf den Bildern präsentiert sich die Schlagermusikerin in einem auffällig wilden Outfit, bestehend aus einer Lederhose mit Nietenapplikationen und einem Rollkragen-Longsleeve im Zebra-Look. Wie die Fotos eindeutig beweisen, schien sich die „Volles Risiko“-Interpretin sichtlich wohl in ihren Klamotten zu fühlen: Lässig greift sie den Mikrofonständer, während sie inbrünstig ihre größten Hits zum Besten gibt.

Beatrice Egli erntet für ihr wildes Outfit erneut zahlreiche Komplimente

Bei ihren Fans kommt die Kombination aus Zebramuster und Leder offensichtlich ziemlich gut an. In der Kommentarspalte des Beitrags überhäufen ihre Follower Beatrice Egli mit Komplimenten für ihre Kleiderwahl und stellen erneut fest, dass die Schlagerprinzessin auch in Sachen Mode so einiges auf dem Kasten hat. „Tolle Bilder“, scheint die übereinstimmende Meinung der Instagram-Netzgemeinde zu sein.

Wie Beatrice Egli in ihrem Beitrag weiter ankündigt, stehen noch einige Termine der „Best of Bunt“-Tournee auf dem Programm. „Ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächsten Tour-Konzerte mit meiner Band“, schreibt die Vollblutmusikerin unter die Bilder. Ihr Publikum darf auf jeden Fall schon gespannt sein, welche besonderen Outfits sich Beatrice für die kommenden Stationen ihrer Konzertreise eingepackt hat!