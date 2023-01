„Mehr Achtsamkeit“: Beatrice Egli teilt ihre Neujahrsvorsätze für 2023

Beatrice Egli stimmt sich auf das neue Jahr ein. © Instagram/Beatrice Egli & Imago

Für das neue Jahr hat sich Beatrice Egli eine Wunschliste erstellt. Vor allem wünscht sich der Schlagerstar mehr Achtsamkeit im Alltag: „Gar nicht so leicht“.

Pfäffikon – Beatrice Egli (34) ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen in der deutschen Schlagerwelt und zudem ausgebuchter TV-Gast und Moderatorin mit eigener Musik-Show. Bei der Künstlerin ist ohne Zweifel wenig freier Platz im Terminkalender und so schnell kommt bei Beatrice sicherlich keine Langeweile auf. Umso wichtiger, sich auch mal Zeit für sich und die kleinen Momente zu nehmen, findet die Schweizerin. Im neuen Jahr möchte die Sängerin nämlich „öfter mal innehalten. Atmen. Wahrnehmen. Genießen.“.

Das teilt Egli in einem Instagram-Beitrag mit ihrer Community. Während der Schlagerstar nämlich kein großer Fan von Neujahresvorsätzen ist, hat Beatrice sich stattdessen eine Liste mit Wünschen für das kommende Jahr angelegt, was vermutlich unterm Strich aufs Gleiche hinauskommt.

„Gar nicht so leicht“: 2023 will Beatrice Egli achtsamer im Alltag sein

Nach all der Feiertagshektik nimmt sich die 34-Jährige zum Jahreswechsel gerne die Zeit, das Vergangene und sich selbst zu reflektieren, schreibt die „Volles Risiko“-Interpretin unter den Neujahres-Beitrag. Und einen Wunsch ihrer Jahres-Wunschliste teilt die Schlagersängerin direkt mit ihren Fans: „Einer dieser Wünsche ist: Mehr Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren“. Dass das nicht immer so einfach ist, weiß Beatrice Egli nur zu gut: „Klingt so einfach, aber ist in der Hektik des Alltags manchmal gar nicht so leicht umzusetzen“. Und da können auch ihre Fans mitreden, denn ob berühmt oder nicht – Alltags-Stress kennt keinen Star-Status.

Und die sympathische Schweizerin kann mit einer tollen Nachricht zum Jahresauftakt direkt mit dem Genießen beginnen. In ihrer Instagram-Story teilt die Sängerin ihre Freude über ihre Top-Platzierung in den Airplay-Charts. „Ich habe gerade erfahren, dass ich auf Platz Eins der Airplay-Charts des Jahres bin“, strahlt die Künstlerin in die Kamera. Im vergangenen Jahr sei die Hitgarantin im wahrsten Sinne „Volles Risiko“ gegangen. Der Song habe ihr Leben komplett verändert und auf den Kopf gestellt. Umso mehr freut sich die 34-Jährige über diesen lohnenden Erfolg: „Das ist die schönste Neujahresnachricht“.