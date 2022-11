Völlig ungeschminkt: Beatrice Egli zeigt sich ganz natürlich

Beatrice Egli gewann die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ © IMAGO / osnapix & Instagram/beatrice_egli_offiziell

Beatrice Egli lässt sich unbeschwert und ganz natürlich in der Herbstsonne ablichten und ermutigt ihre Fans so zu mehr Selbstliebe und Selbstbestimmtheit.

Pfäffikon – Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (34) ist aus der Welt der Schlager nicht mehr wegzudenken, zählt zu den erfolgreichsten Künstlern am deutschen Schlagerhimmel und hat mittlerweile sogar ihre eigene Show. In den sozialen Medien nimmt die sympathische Blondine ihre Fans gerne mit auf ihrer Reise und präsentiert meist ihre perfekt gestylten Looks für Bühnenauftritte, Konzerte und Moderationen.

Doch immer mal wieder schleicht sich auch ein Freizeit-Foto der Schlagersängerin in ihren Instagram-Feed, der die Fans dann ganz besonders begeistert. So ließ sich die einstige DSDS-Gewinnerin nun lässig und ungeschminkt in der Herbstsonne ablichten. Die Haare zu einem lockeren Zopf zusammengebunden und die Sonnenbrille auf die Kopfkrone geschoben, lächelt die 34-Jährige natürlich über ihre Schulter. Der gelbe Pullover mit Zopfmuster, den Beatrice als Herbstlook wählte, bringt das wohlige Gefühl der Herbstsonne noch einmal mehr zur Geltung.

Beatrice Egli ermutigt Fans zur Selbstliebe

„Geh raus und mach dein Ding“, schreibt die Moderatorin zu dem Schnappschuss, und begeistert ihre Fans einmal mehr mit ihrer Positivität und Natürlichkeit. Auch sie scheint an diesem Tag fernab der Bühne ihr eigenes Ding zu machen. „Tu, was dir guttut. Lebe im Hier und Jetzt und nutze jede Sekunde, die so viel Wundervolles für dich bereithält“, ermutigt die Blondine ihre über 470.000 Follower weiter mit dem Beitrag und endet ihre Zeilen mit den Hashtags „selflove“, „machdeinding“ und „ganzegal“.

Die Fans der gebürtigen Schweizerin sind stets hin und weg, wenn die Künstlerin Einblicke aus ihrem Alltag gibt und beantworten in der Kommentarspalte fleißig die Frage der Sängerin, was bei den Fans am Wochenende ansteht.

Dabei sind es aktuell nicht nur positive Kommentare, die Beatrice Egli von ihren Anhängern zu lesen bekommt. Nachdem der Schlagerstar kürzlich ihre neue Single „Volles Risiko“ veröffentlichte, musste die Künstlerin mit Gegenwind umgehen. Denn der Song erinnert die Fans doch zu sehr an die unangefochtene Schlagerqueen Helene Fischer (38). In der YouTube-Kommentarspalte unter dem Musikvideo lassen Fans hartes Feedback verlauten: „Muss man Helene Fischer alles nachmachen? Peinlich, echt peinlich“.