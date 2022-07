„Mehr als perfekt“: Beatrice Egli begeistert Fans mit heißem Bühnenoutfit bei Florian Silbereisen

Sie begeistert in heißem Bühnenoutfit bei Florian Silbereisen: Beatrice Egli sang ihre neue Single bei der Schlagerstrandparty. Ihre Fans feiern nicht nur ihre musikalische Leistung, sondern auch den Look der Schlagersängerin. (Fotomontage) © IMAGO / Christian Schroedter & IMAGO / osnapix

Amphitheater Gelsenkirchen – Heißer Bühnenlook bei ihrem „Die große Schlagerstrandparty 2022“-Auftritt mit Florian Silbereisen (40): Beatrice Egli (34) begeisterte ihre Fans mit ihrem stylischen Outfit bei der TV-Premiere ihrer neuen Single „Volles Risiko“. Die Schlagersängerin trat bei dem Open-Air-Konzert neben Stars wie unter anderem Andreas Gabalier (37), Jürgen Drews (77) und Marianne Rosenberg (67) auf.



Auf Instagram teilte sie einen Schnappschuss von sich bei dem sommerlichen Konzert und bedankte sich in dem Posting bei allen Beteiligten für den gelungenen Abend. Sie erzählte: „Danke für diesen wunderbaren Abend gestern bei der großen Schlagerstrandparty.“ Auf dem Foto ist sie in ihrem heißen Bühnenoutfit zu sehen, das aus einem eleganten Kleid in Schwarz mit einem stylischen Rock aus Tüll und einem tiefen V-Ausschnitt bestand, der ihr Dekolleté betonte. „Danke, dass ihr mit mir ‚Volles Risiko‘ gegangen seid und die TV-Premiere meiner neuen Single mit mir gefeiert habt“, fügte Beatrice Egli hinzu.

Beatrice Egli begeistert Fans mit heißem Bühnenoutfit bei Florian Silbereisen

Das tolle Bühnenoutfit schien bei den Followern der Schweizerin besonders gut anzukommen, da sie die Kommentare des Beitrags mit begeisterten Kommentaren über den Look und den gelungenen Auftritt ihres Idols überfluteten. So verkündete ein Fan der Künstlerin begeistert: „Danke für diesen tollen Abend, es war mehr als perfekt!!!“ Der User fügte hinzu, dass er für die TV-Premiere der neuen Single der Musikerin extra den Songtext zu dem Lied gelernt habe und schrieb: „Hatte vorher fleißig den Text auswendig gelernt!“ Und auch ein weiterer Follower kommentierte: „Es war der absolute Wahnsinn, ich hatte Gänsehaut pur.“