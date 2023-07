Peter Klein will Freundschaft mit Iris Klein – unter einer Bedingung

Nach 20 Jahren Beziehung trennten sich Peter und Iris Klein im Januar. Trotz des folgenden Rosenkriegs schließt der angehende Sänger eine Freundschaft nicht aus.

Mallorca – Es gibt wohl keine Promi-Trennung, die dieses Jahr für mehr Schlagzeilen sorgte als das Ehe-Aus von Peter (56) und Iris Klein (56). Monatelang lieferte sich das Ex-Paar eine hässliche Schlammschlacht und machte sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Im Zentrum des Klein-Kriegs stand Peters angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (41). Am Rande des Dschungelcamps soll er seine Frau mit der Schauspielerin betrogen haben. Der gelernte Maler und Lackierer bestritt den Seitensprung stets, räumte aber ein, Gefühle für Yvonne entwickelt zu haben.

Peter Klein äußert sich offen zu Streit mit Iris: „Meine Frau wurde extrem eifersüchtig“

Am Dienstagabend (25. Juli) trat Peter zusammen mit der Blondine bei „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ an. Dabei wollte er ursprünglich mit Iris an der RTL-Show teilnehmen. Trotz ihrer offensichtlichen Vertrautheit halten Peter und Yvonne weiter daran fest, nur befreundet zu sein.

Auch im Interview mit YouTuber Ramon Wagner beteuerte der Mallorca-Auswanderer erneut, dass er seiner Noch-Ehefrau nie untreu war. Die Eifersucht der Reality-TV-Bekanntheit habe ihre Ehe in eine tiefe Krise gestürzt, sagte Peter Klein. „Das war ja schon ein Jahr davor, dass meine Frau extrem eifersüchtig wurde und mir vorgeworfen hat, dass ich mit Frauen schreibe“, behauptete er. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) habe ihn „extrem kontrolliert“, weshalb er sich wie ein „Hund im Käfig“ gefühlt habe.

Peter Klein über Zoff mit Iris: „Ich bin kein nachtragender Mensch“

Seit über drei Monaten habe das einstige Traumpaar keinen Kontakt mehr. Laut Peter habe er durch die Trennung „viel Lebensqualität“ gewonnen. Trotzdem könnte er sich vorstellen, dass Iris irgendwann wieder ein Teil seines Lebens wird. Damit meint der angehende Sänger nicht etwa ein Liebes-Comeback, sondern ein rein freundschaftliches Verhältnis.

Allerdings erwartet Peter, dass sich seine Ex bei ihm entschuldigt. „Aber da muss viel Zeit ins Land gehen und da müssen viele Dinge passieren – von ihrer Seite aus – damit sich das wieder revidiert. Ich bin kein nachtragender Mensch“, betonte er. Ob es je dazu kommen wird, bleibt fraglich. Yvonne Woelke teilte in der RTL-Show indes abermals gegen Iris Klein aus. Verwendete Quellen: YouTube/ Ramon Wagner: „Peter Klein packt aus: Die WAHRHEIT über das Drama und die Trennung von Iris Klein“