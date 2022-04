„Kein Hexenwerk“: Anna-Maria Ferchichi zeigt mit Vorher-Nachher-Bild beeindruckenden Abnehmerfolg

Von: Sarah Wolzen

Anna-Maria Ferchichi teilt in ihrer Instagramstory ein beeindruckendes Vorher-Nachher-Foto © Instagram: anna_maria_ferchichichi

Im Dezember 2021 brachte Anna-Maria Ferchichi ihre Drillinge zur Welt. Seitdem arbeitet die Ehefrau von Bushido hart an ihrem After-Baby-Body. Nun zeigt sie einen beeindruckenden Vorher-Nachher-Vergleich.

Berlin - Seit Dezember letzten Jahres ist Anna-Maria Ferchichi (40) achtfache Mutter. Besonders die Geburt ihrer Drillinge brachte die Frau von Rapper Bushido an ihre Grenzen. Doch Anna-Maria denkt gar nicht daran, sich nun gehen zu lassen und kann schon kurz nach der Entbindung mit erstaunlichen Abnehmerfolgen beeindrucken.

Anna-Maria Ferchichi hat nach der Geburt der Drillinge über 30 Kilo abgenommen

Bereits vor einigen Wochen hatte die Schwester von Sängerin Sarah Connor erklärt, bereits 30 Kilo verloren zu haben. Nun zeigt sie ihrer Community auf Instagram ein verblüffendes Vorher-Nacher-Bild.

Konnte man der 40-Jährigen die Schwangerschaft mit den Drillingen im Vorher-Bild noch leicht ansehen, ist im Nachher-Foto keine Spur mehr von den Strapazen einer Mehrlingsschwangerschaft zu erkennen. Kaum zu glauben, dass Anna-Maria Ferchichi tatsächlich schon acht Kinder zur Welt gebracht hat.

Anna-Maria Ferchichi möchte auch andere Frauen motivieren, an sich zu arbeiten

„Ich hoffe so sehr, dass ich ein paar Frauen motivieren kann, an sich zu arbeiten!!“, erklärt sie in ihrer Instagramstory. Schließlich sei das Ganze „kein Hexenwerk“ gewesen, nur eine Kombination aus Sport und der richtigen Ernährung.

Während Anna-Maria beim Workout alles gibt, frönt ihr Göttergatte anderen Hobbys. Zwei Tage ließ Bushido seine Familie kürzlich alleine, um World of Warcraft zu zocken. Verwendete Quellen: instagram.com/anna_maria_ferchichi