Andreas Gabalier trauert um Freund und Geschäftspartner: „Werde dich mein Leben lang in Erinnerung behalten“

Von: Elena Rothammer

In seinem Leben hat Andreas Gabalier schon einige Menschen verloren. Jetzt muss der Volks-Rock‘n‘Roller auch noch von seinem Freund und Geschäftspartner Michael Pachleitner Abschied nehmen. Im Netz meldete er sich mit emotionalen Zeilen.

Graz – Im Laufe seines Lebens musste Andreas Gabalier (38) schon einige Schicksalsschläge verkraften. 2006 verlor der Sänger seinen Vater, nur zwei Jahre später starb auch seine jüngere Schwester. Den Verlust seiner Familienmitglieder verarbeitete er unter anderem in seiner Musik. Jetzt verlor Gabalier erneut einen Wegbegleiter und widmete ihm einen Post im Netz.

Andreas Gabalier nimmt mit emotionalen Worten von Freund und Geschäftspartner Abschied

Nachdem sich Florian Silbereisen (42) kürzlich mit emotionalen Worten öffentlich von Roger Whittaker (†87) verabschiedet hatte, musste nun auch Andreas Gabalier von einem Gefährten Abschied nehmen. Sein Freund und Geschäftspartner Michael Pachleitner ist nach schwerer Krankheit im Alter von nur 63 Jahren verstorben. Gabalier hatte in diesem Jahr mit der Michael Pachleitner Group eine Sonnenbrillen-Kollektion herausgebracht.

Via Instagram teilte Andreas Gabalier ein Bild von sich und Michael. „In tiefer Verbundenheit zu dir und deiner Familie, lieber Michi Pachleitner, bedanke ich mich für unsere herzliche Freund- und Geschäftspartnerschaft und werde dich mein Leben lang in Erinnerung behalten! Ruhe in Frieden. Dein Werk bleibt“, schrieb der Musiker dazu. Dazu notierte Gabalier den Titel seines emotionalen Songs „Amoi seh‘ ma uns wieder“, den er einst für seine verstorbenen Angehörigen geschrieben hatte.

Wer war Michael Pachleitner? Im Alter von 24 Jahren hat Michael Pachleitner 1984 die von seinem Vater gegründete Schmuck- und Optikfirma übernommen und anschließend zu einer bedeutenden Größe am internationalen Optikmarkt ausgebaut. Heute umfasst die Michael-Pachleitner-Group (MPG) rund 2500 Beschäftigte. Nach längerer schwerer Krankheit sei der Grazer Unternehmer „friedlich im Kreise seiner Familie in Graz verstorben“, gab die MPG am 31. Oktober 2023 bekannt.

Fans nehmen Anteil an Andreas Gabaliers Verlust

In der Kommentarspalte zeigten sich die Fans solidarisch und sprachen Andreas Gabalier ihre Anteilnahme aus. „Mein aufrichtiges Beileid der Familie und auch dir ganz viel Kraft für die kommende Zeit“ und „Meine ‚Gabalier-Sonnenbrille‘ ist von bester Qualität. Ich werde eurer Meisterwerk immer ‚vor den Augen‘ haben. Ruhe in Frieden“, lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Verwendete Quellen: Instagram