„Maske aufgelegt“: ESC-Moderatorin Barbara Schöneberger nach Beauty-Behandlung nicht wiederzuerkennen

Von: Matthias Kernstock

Teilen

ESC-Moderatorin Barbara Schöneberger zeigt sich während einer Beautybehandlung am Tegernsee ungewohnt gruselig. © INstagram

Was ist denn bitte mit ESC-Expertin Barbara Schöneberger los? Die „NDR-Talkshow“-Moderatorin zeigt sich während einer Beautybehandlung am Tegernsee bei München ungewohnt gruselig.

Tegernsee - Sie ist das Gesicht des „Eurovision Song Contest“ (alle News) in Deutschland: Kultmoderatorin Barabara Schöneberger (48) wird das ESC-Finale am Samstag (14. Mai 2022, hier im Livestream) für das deutsche TV-Publikum live im Ersten präsentieren.

Skurrile Beautybehandlung am Tegernsee: So haben wir Barabara Schöneberger noch nie gesehen

Für einen perfekten Taint scheut die gebürtige Münchnerin, die mit Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet ist, keine Beautybehandlung. Gerade war die ESC-Moderatorin (hier alle Länder und Songs) für einen Moderationsjob am Tegernsee. Dort entspannte sich die Showpartnerin von Günther Jauch und Thomas Gottschalk („Denn sie wissen nicht, was passiert“) mit einer Beautymaske im Gesicht (ESC-Finale Liveticker: Droht Deutschland mit Malik Harris der letzte Platz beim „Eurovision Song Contest?).

Barabara Schöneberger war am Mittwoch für einen Job am Tegernsee. © Instagram Barbara Schöneberger

Gewohnt witzig, aber eben auch skurril, zeigte sich Barbara Schöneberger ihren Fans bei Instagram. Dort postete sie in ihrer Story ein Foto mit Maske im Gesicht, schrieb dazu: „Es ist wieder soweit: Eine Maske wird aufgelegt.“

Barbara Schöneberger verkündete beim ESC-Finale die Punkte aus Deutschland

Das Foto ist vor ihrem Job am Tegernsee als Moderatorin entstanden. In der Maske wurde sich offensichtlich gut um die sympathische ESC-Moderatorin gekümmert. Am Samstag wartet schon der nächste Auftrag auf das ehemalige It-Girl: Barbara Schöneberger wird live in der ARD die Punkte beim ESC aus Deutschland verkünden.

Zum Rahmenprogramm im Ersten gehören Stars wie Michelle, Thomas Hermanns, Max Giesinger und Johnny Logan. Live aus dem NRD-Studio in Hamburg stimmen die Jurymitglieder ab 20.15 Uhr neben Moderatorin Barbara Schöneberger auf das ESC-Finale ein.

Das ESC-Finale 2022 findet in Turin statt. Die ESC-Punktevergabe erfolgt nach strengen Regularien. Der Sieger wird durch die Punkte einer Jury und der Zuschauer errechnet. Verwendete Quellen: instagram.com/barbara.schoeneberger