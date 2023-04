„Berlin Tag und Nacht“-Stars verliebten sich am Set nach erster Kuss-Szene

Bei der ersten Kuss-Szene habe es direkt geknistert, erinnert sich das BTN-Paar. Katharina Kock und Jan-Philipp Preuß sind seither auch privat schwer verliebt.

Berlin – Sie sind gerade das Traumpaar in der RTLZWEI-Soap „Berlin - Tag & Nacht“: Toni und Leif. Aber auch außerhalb des Sets können Katharina Kock (25) und Jan-Philipp Preuß (29) die Finger nicht voneinander lassen. Denn nach der ersten gemeinsamen Kuss-Szene war es um die beiden geschehen. Im November letzten Jahres wurde das erste Mal für den Dreh von BTN geknutscht und „da hat es geknistert“, verrät das Paar nun in einem Bild-Interview.

Danach musste aber natürlich erst einmal herausgefunden werden, ob der andere es auch hat knistern hören: „Nach unserer Szene hatten wir immer wieder spontane Treffen ausgemacht. Es waren jedoch keine klassischen Dates, eher ein Treffen unter Freunden/Arbeitskollegen, eben weil man nicht wusste, was der andere denkt“, erinnert sich Katharina an die Anfänge ihrer Liebelei. Schnell war aber klar: Das war nicht nur geschauspielert.

„Das passt wie Arsch auf Eimer“: Katharina Kock und Jan-Philipp Preuß schweben auf Wolke 7

Im November verriet die Laien-Darstellerin ihren Fans schon, dass sie nach der Trennung von Co-Star James Jennings wieder in festen Händen sei, behielt aber weitere Details für sich. So wollten die beiden die gemeinsame Zeit zunächst ohne die Öffentlichkeit genießen. Als erstes erzählten die frisch Verliebten schließlich ihren Familien und Freunden ihrem Liebesglück und die Reaktionen waren eindeutig: Eigentlich hören wir nur: Das passt wie Arsch auf Eimer“, plaudert Katharina weiter aus und kann dem nur beipflichten: „Ich kann sagen: Das stimmt.“

An dem jungen Liebesglück habe es nicht den geringsten Zweifel gegeben, so die Blondine und kommt aus dem Schwärmen gar nicht raus: „Es ist unbeschreiblich, was wir füreinander empfinden, so etwas gibt es nur ein Mal, und man möchte gar nichts anderes mehr. Es gab bisher noch keinen Streit zwischen uns“.

Auch die gemeinsame Arbeit macht den frisch Verliebten gar nichts aus - Philipp sieht da tatsächlich nur ein Problem: „Das Einzige, was uns am Set schwerfällt, ist, dass man nicht die Finger vom anderen lassen kann.“ Aber das müssen die beiden Turteltauben ja zum Glück auch nicht - denn auch als ihre BTN-Charaktere darf ja geknutscht werden.