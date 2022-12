Bei den Carpendales gibt es Raclette und Fondue

Teilen

Moderatorin Annemarie Carpendale und Schauspieler Wayne Carpendale bei den Medientagen München. © Felix Hörhager/dpa

Zoff an Weihnachten ist in vielen Familien keine Seltenheit. Wayne und Annemarie Carpendale haben ein Streitthema schon mal abgeräumt.

München - Die Familien von Wayne Carpendale und seiner Frau Annemarie gehören unterschiedlichen Lagern an - zumindest wenn es um das Weihnachtsessen geht. „Wir machen oft Raclette und Fondue, was daran liegt, dass die Carpendales ein bisschen mehr Fondue sind und die Warnkrossies etwas mehr Raclette“, sagte Annemarie Carpendale (45), die vor ihrer Hochzeit Warnkross hieß, der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie feierten „immer mit der großen Familie“, sagte ihr gleichaltriger Mann. „Dieses Jahr zudem zum ersten Mal in unserem gerade gebauten neuen Zuhause.“

In einer großen Familie sei „nicht immer Friede Freude Eierkuchen“, sagte Annemarie Carpendale. Es gebe „auch Stunk, aber Gott sei Dank ist das nie von Dauer oder besonders schlimm“. „In solchen Situationen können wir in diesem Jahr ja den Fernseher einschalten und "Traumschiff" gucken“, sagte ihr Mann, denn er spielt da wieder einmal mit.

Annemarie hat eine kleine Rolle abgestaubt

Wayne Carpendale ist in der neuen Ausgabe des ZDF-Klassikers als Koch zu sehen. „Obwohl ich schon die ein oder andere Hauptrolle als Koch gespielt habe, spiele ich kulinarisch zu Hause nur eine ganz kleine Nebenrolle. Und das ist auch gut so“, sagte er der dpa. „Anne kocht halt einfach so lecker, dass ich da gar nicht in Konkurrenz treten möchte.“

Die Entscheidung für das „Traumschiff“-Engagement sei sehr spontan gefallen. „Wir waren gerade mit der Familie im Ausland, da kam der Anruf, dass ein Kollege ausgefallen ist“, sagte Annemarie Carpendale. „Ich meinte: Wann und wo? Da hieß es: Übermorgen auf den Malediven. Also haben Anne und ich den Kleinen eingepackt und sind los“, sagte Wayne Carpendale. Und dabei staubte dann auch seine Frau noch eine Mini-Rolle ab: „Da hatte der Produzent dann noch spontaner die Idee, dass ich doch auch 'ne kleine Rolle spielen kann, wenn ich schon mal da bin. Hab ich dann auch gemacht.“

Das ZDF zeigt seine neue „Traumschiff“-Folge, die den Luxusdampfer einmal mehr auf die Malediven führt, am zweiten Weihnachtstag um 20.15 Uhr. dpa