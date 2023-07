Frauke Ludowig zeigt ihre Töchter

Von: Teresa Winter

Moderatorin Frauke Ludowig besucht mit ihren Töchtern Nele (li.) und Nika ein Event in München. © Agency People Image/Viviane Simon

Ihre große Schwester hat es vorgemacht, jetzt möchte auch - -Nika Ludowig (18) Promi-Luft schnuppern. Deshalb begleitete sie ihre Mama Frauke (59) und ihre Schwester Nele (20) am Donnerstagabend zu einem Brustkrebs-Dinner in München. Nikas erster öffentlicher Auftritt!

Schutz vor der Öffentlichkeit

Denn Mama Frauke Ludowig schützte ihre beiden Töchter bis zur Volljährigkeit vor der Öffentlichkeit. Das war bei Nele so und ist bei Nika so. „Ich selbst wollte damit warten bis ich 18 bin“, erzählt die hübsche Blondine, die gerade Abitur gemacht hat. „Heute will ich mal ausprobieren, ob mir das gefällt. Es kann auch sein, dass das mein ersten und letzter Auftritt in der Öffentlichkeit sein wird.“ Was sie in Zukunft machen möchte, weiß Nika noch nicht genau. „Auf jeden Fall studieren. Mich interessieren einige Sachen, die ich mir jetzt mal anschauen möchte. Auch die Medienbranche.“ Schwester Nele studiert bereits Kommunikationswissenschaft, erst in Köln, mittlerweile in Amsterdam. „Sie war ein Jahr lang in England und spricht fließend Englisch, deshalb wollte sie gerne international studieren“, sagt Mama Frauke Ludowig.

Vorsorge ist wichtig

Die Moderatorin freut sich, dass ihre Tochter in ihre Fußstapfen treten möchte. „Ich wusste immer, dass ich das machen will. Kommunikation, Journalismus, Moderation, Texte schreiben - das alles macht mir sehr viel Spaß“, sagt Nele. Dass Frauke Ludowig ein Brustkrebs-Event für ihren ersten Auftritt zu dritt aussuchte, hat einen ernsten Hintergrund: „Als Mama von zwei Töchtern ist mir dieses Thema sehr wichtig. Frauen und Männer sollen zur Vorsorge gehen, das möchte ich gerne an die nächste Generation weitergeben.“

Influencerinnen und Schauspielerinnen

Das Haarstyling-Unternehmen Ghd hatte in Kooperation mit InStyle und DKMS Life ins Restaurant Schreiberei eingeladen, um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. 85 Gäste, darunter hauptsächlich Influencerinnen, aber auch Schauspielerinnen und Moderatorinnen, genossen Rosé-Wein, Champagner und ein Drei-Gänge-Menü, bestehend aus Salat mit gebackenen Pilzen, Loup de Mer und Gnocchi.

Es kann jeden treffen

Passend zum Motto „Pink Day“ kleideten sich die Ladys in Rosa, Peach oder Pink. Auch Ex-Germany’s-Next-Topmodel-Kandidatin Soulin Omar (22). „Ich bin heute sehr gerne dabei, weil mir das Thema Brustkrebs sehr am Herzen liegt. Ich taste mich auch regelmäßig ab und habe neulich etwas bemerkt, das ich gleich checken ließ. Es war zum Glück nichts. Aber es kann jeden treffen, deshalb ist Vorsorge so wichtig.“