Ganzkörperdusche statt Liebesshow: Panne bei Helene-Fischer-Konzert

Von: Lisa Klugmayer

Eigentlich sollte die Trapeznummer von Helene Fischer und Thomas Seitel das Konzert-Highlight werden. Doch beim vorletzten Konzert in München kam es zu einer unangenehmen Panne.

München – Vom 26. September bis zum 1. Oktober gastierte Helene Fischer (39) mit ihrer „Rausch“-Tour in München. Das Highlight vieler Schlager-Fans: Die gemeinsame Trapeznummer mit Thomas Seitel (38). Doch was als leidenschaftlicher Höhepunkt der ersten Konzerthälfte vorgesehen war, wurde in München zur wenig romantischen Komplettdusche.

Klitschnass auf der Bühne: Helene Fischer bekommt Wasserfontäne ins Gesicht

Während Helene Fischer ihren Megahit „Hand in Hand“ schmettert, der ihre anfänglichen Gefühle zu Thomas Seitel beschreibt, schweben sie und Thomas an Seilen über die Bühne. Dabei schauen sie sich verliebt in die Augen, schmachten sich an und geben sich gegenseitig Halt. Während Helene Fischer und Thomas Seitel durch die Luft gleiten, werden sie von einem Wasserfall umgeben. Ein absoluter Gänsehautmoment.

Doch am vorletzten Tag ihrer München-Konzerte dann der wenig romantische Patzer. Am 1. Oktober stimmte das Timing bei der Trapeznummer nicht und Helene Fischer bekam die Wasserfontäne ins Gesicht. Wie verschiedene Fan-Videos im Netz zeigen, erschreckt sich die Schlager-Queen kurz, fängt sich aber schnell wieder und performt wie gewohnt weiter. Klatschnass ist sie aber trotzdem. Glücklicherweise ist nach „Hand in Hand“ sowieso eine 30-minütige Pause eingeplant.

„Habe noch NIE so eine Dusche abbekommen“: Helene Fischer kann über ihre Konzert-Panne lachen

„Habt ihr das gerade mitbekommen?“, fragt Helene Fischer ihre Fans nach der Pause. „Ich hab wieder herstellen lassen. Meine liebe Melli hat mich in der Kürze der Zeit wieder auf Vordermann gebracht. Ich habe noch NIE so eine Dusche abbekommen, wie heute bei der Nummer“, lacht die Schlager-Queen. „Alter Schwede. Wow. Was war das denn heute? Ich hing da so und dachte: Das wird schön. Und dann kam plötzlich das ganze Wasser. Das hatten wir noch nie. Es wird nie langweilig bei uns“.

Langweilig wird es bei Helene Fischer wirklich nie. Denn am Vortag bekam ein Fan eine Lektion in Sachen Dating von der Schlager-Queen höchstpersönlich, als er Helene Fischer wenig uncharmant auf ihr Alter aufmerksam macht. Verwendete Quellen: TikTok/anniii_005