Endlich wieder Konzerte: Bei Kerstin Ott geht es am 1. April 2023 wieder los

Kerstin Ott kündigt ihre Konzertreihe diesen Sommer an. Damit ist die Pause der Schlagersängerin offiziell beendet und die Freude seitens der Fans ist groß.

Schlagersängerin Kerstin Ott (41) ist bald wieder zurück. Die Sängerin ist seit Jahren eine erfolgreiche Größe in der Schlagerszene. Doch im letzten Jahr entschied sich die 41-Jährige dazu, eine Pause von den Bühnenauftritten zu machen. Als Grund dafür nannte sie, dass sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollte und sich außerdem ausruhen. Die Sängerin ist mit Karolina Köppen verheiratet und hat zwei Töchter. Nun scheint sie ihre Akkus wieder aufgeladen zu haben, denn Kerstin Ott kündigte jetzt ihre Rückkehr auf die Bühne an.

Auf ihrem Facebook Kanal kündigt die 41-Jährige freudig ihre Pläne an: „Es geht bald wieder los! Ich freu mich auf jeden einzelnen Auftritt mit euch! Wuhuuuuu!“ Den ganzen Sommer durch wird die Schlagersängerin wieder live für ihre Fans auf der Bühne stehen und die Vorfreude scheint schon groß zu sein. Los geht es bereits am 01.04. bei einem Konzert im Rahmen der „Schlagernacht des Jahres“ in München.

Die Fans können es kaum noch erwarten

Die Sängerin wird bis September bei verschiedensten Konzertreihen auf der Bühne stehen – Und bereits ab dem 16.11 beginnt dann ihre eigene „Best OTT“-Tour los. Die Fans sind außer sich vor Freude über die Rückkehr der Sängerin. So schreibt jemand auf Facebook: „Endlich bist Du wieder da!! Ich hoffe Du hattest eine tolle Auszeit mit Deiner Familie!“ Und ein anderer Fan kommentiert: „Du kommst zur Schlagernacht!! Super! Freu mich!“ Die Fans der Sängerin fiebern bereits sehr der Konzertreihe von Kerstin Ott entgegen.