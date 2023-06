Bei Probe für König Charles‘ Geburtstag: Soldaten kollabieren wegen Hitzewelle

Von: Jonas Erbas

Bei heißen Sommertemperaturen probten royale Soldaten in London für König Charles‘ anstehende Geburtstagsparade – und das wortwörtlich bis zum Umfallen.

London – Obwohl König Charles III. (74) erst am 14. November Geburtstag hat, findet ihm zu Ehren am kommenden Samstag (17. Juni) die „Trooping the Colour“-Geburtstagsparade statt – so ist es Tradition. Überschattet wurde die eine Woche vor den Festlichkeiten stattfindende Generalprobe allerdings von gleich mehreren Schwächeanfällen, die sich innerhalb der Reihen der anwesenden Soldaten zutrugen.

Hitzewelle bei Proben zu König Charles‘ Geburtstagsparade: Mindestens drei Soldaten kollabieren

Die Historie der traditionsträchtigen Militärparade geht bis ins 17. Jahrhundert zurück und soll den Geburtstag des regierenden Monarchen ehren. Unabhängig von dessen eigentlichem Ehrentag findet die auf dem Horse Guards Parade in London abgehaltene Parade traditionell im Juni statt – trotz teils schweißtreibender Temperaturen. Am Samstag (10. Juni), dem Tag der von Prinz William (40) begutachteten Generalprobe, strahlte die Sonne über der Hauptstadt, es herrschten Temperaturen von rund 30 Grad.

Für die in ihre markant-roten Wolluniformen gekleideten Gardisten wurde es unter den Bärenfellmützen entsprechend schnell heiß. So heiß, dass das strahlende Frühlingswetter seinen Tribut forderte: Mindestens drei königliche Wachen klappten bei den Proben zusammen, wie ein Video der Nachrichtenagentur Reuters zeigt. Einer der Soldaten klammert sich nach seinem Kollaps noch pflichtbewusst an seine Posaune, bevor er auf einer Trage abtransportiert wurde.

Prinz William dankt Gardisten: Trotz „schwieriger Bedingungen“ durchgehalten

Dass die Proben zu König Charles‘ Geburtstagsparade viel Disziplin und Durchhaltevermögen verlangen, weiß auch Prinz William. Der dankte den Gardisten via Twitter für ihre Leistung inmitten einer Hitzewelle, die das Vereinigte Königreich am Wochenende ereilte: „Schwierige Bedingungen, aber Sie haben alle einen wirklich guten Job gemacht.“

Zu den Festivitäten, die auf dem größten offenen Platz Londons stattfinden, werden kommenden Samstag auch etliche Zuschauer erwartet. Für Aufsehen sorgten zuletzt auch andere Bilder: Prinz Harrys (38) Haarausfall sorgt dafür, dass er seinem Bruder William immer ähnlicher sieht.