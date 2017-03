Bei Razzia in Lells Villa: Sie haben Drogen gefunden!

Am Dienstag haben Drogenfahnder das Anwesen von Ex-Bayern-Profi Christian Lell (32) gründlich durchsucht. Dabei wurden tatsächlich illegale Substanzen gefunden, wie die tz aus Ermittlerkreisen erfuhr!

München - Die Staatsanwaltschaft wollte das Ergebnis ihrer Ermittlungen nicht bestätigen. Lell wehrt sich über seinen Anwalt gegen die Vorwürfe.

Nachdem das Münchner Amtsgericht Lell am Dienstagvormittag eine Geldstrafe in Höhe von 45.000 Euro wegen Beleidigung aufgebrummt hatte, knallten Ermittler dem Ex-Fußballer und heutigen Immobilienmakler einen Durchsuchungsbeschluss auf den Tisch. Kurz danach durchkämmten Drogenfahnder sein Anwesen in Straßlach (Landkreis München). Auch seine Luxus-Autos wurden unter die Lupe genommen. Bereits Ende Februar war bei Polizei und Staatsanwaltschaft ein Hinweis eingegangen, Lell würde Drogen in seinem Haus aufbewahren. Anwalt Gernot Lehr teilte der tz noch am Dienstag mit: „Es wurden keine Drogen gefunden.“ Mit den neuen Vorwürfen konfrontiert, sagte der Jurist: „Es bleibt bei der abgegebenen Stellungnahme, dass keine Drogen gefunden wurden. Zu Gerüchten nimmt unser Mandant keine Stellung.“

Auch die Staatsanwaltschaft hält sich zu den Ermittlungsergebnissen weiterhin bedeckt, will den Drogen-Fund aber auch nicht eindeutig dementieren. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es: „Diese Informationen können wir derzeit nicht bestätigen.“

Nach tz-Informationen soll neben einer nicht näher bestimmten Substanz auch Bargeld gefunden worden sein. Auch das wollen die Behörden nicht bestätigen. Die Staatsanwaltschaft teilte nur mit: „Ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls ist derzeit nicht veranlasst.“

Johannes Heininger