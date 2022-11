Michael Wendler einer von vielen: Laura Müller ging bei Schlager-Konzerten auf Männerjagd

Von: Jonas Erbas

Mit Michael Wendler hat Laura Müller ihren Traummann gefunden. Doch als 16-jährige Schülerin hatte es die Influencerin offenbar auch auf andere prominente Männer abgesehen. Bei Schlager-Konzerten machte sie nicht nur ihrem heutigen Ehemann schöne Augen.

Stendal – Seit etwas mehr als vier Jahren gelten Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) als unzertrennlich; schritten gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen, die das Leben so mit sich brachte. Doch unter anderen Umständen wäre ihre Liebe und die daraus resultierende Ehe gar nicht zustande gekommen: Die 22-Jährige soll als junge Schülerin nämlich nicht nur dem Wendler, sondern auch anderen Schlagerstars schöne Augen gemacht haben ...

Laura Müller lernte Michael Wendler mit 16 kennen – sie flirtete auch mit anderen Schlagerstars

Wie ein Foto jüngst belegte, lernte Laura Müller ihren späteren Ehemann Michael Wendler bereits mit 16 Jahren kennen. Ihr Aufeinandertreffen soll sich im Juni 2017, auf dem Stadtfest im sachsen-anhaltischen Stendal, zugetragen haben. Die Kreisstadt liegt nur etwa zehn Kilometer von ihrem Heimatort Tangermünde entfernt.

Beim Stadtfest in Stendal sollen sich Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2017 kennengelernt haben. Doch die damalige Schülerin hatte es offenbar nicht direkt auf den Schlagerstar abgesehen, sondern soll an dem Abend gleich mehreren Sängern schöne Augen gemacht haben (Fotomontage) © Future Image/Pop-Eye/Imago

Doch schon als minderjährige Schülerin wusste Laura Müller offenbar ganz genau, was sie will: „Sie hat mit allen männlichen Künstlern geflirtet“, zitiert bild.de den Fotografen Roberto Abramowski, der am Tag des Stadtfests im VIP-Bereich zugegen war. An den Tag, an dem der Wendler seine Laura traf, erinnert sich Abramowski noch genau: „Am Abend gab es eine große Schlagerparty auf dem Markt. Da habe ich Laura das erste Mal gesehen. Dort hat sie den Wendler angehimmelt.“

Skowronek, Norberg oder Wendler – wie heißt der Schlagerstar eigentlich wirklich? Unter dem Namen Michael Wendler ist der Schlagersänger wohl den meisten in guter wie in schlechter Erinnerung. Doch dabei handelt es sich lediglich um ein Pseudonym. Geboren wurde der 50-Jährige als Michael Skowronek, legte sich allerdings bereits zu Beginn seiner Karriere seinen inzwischen weit und breit bekannten Künstlernamen zu. In dieser Zeit lernte er auch seine Managerin und spätere Ehefrau Claudia Norberg kennen. Nachdem er diese im März 2009 geehelicht hatte, nahm er auch ihren Nachnamen an – und trägt ihn bis jetzt, obwohl 2020 die Scheidung folgte. Inzwischen hat der Schlagerstar bekanntlich eine neue Frau an seiner Seite: Laura Müller. Die trägt seit der Hochzeit im Juni 2020 übrigens ebenfalls den Nachnamen seiner Exfrau.

Vor Flirt mit Michael Wendler – Laura Müller machte Schlagersänger Norman Langen „schöne Augen“

Zuvor soll die damalige Schülerin ihr Glück allerdings bei einem anderen Schlagerstar versucht haben: Norman Langen (37), der 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ den siebten Platz erreichte. Auch ihm sind die Geschehnisse auf dem Stendaler Stadtfest offenbar gut in Erinnerung geblieben, wie er bild.de bestätigte: „Ich habe natürlich mitbekommen, dass Laura uns Sängern schöne Augen gemacht hat. Für mich war das nicht interessant, weil ich da schon verheiratet war.“

Übrigens: Auch Michael Wendler war zu diesem Zeitpunkt (noch) verheiratet. Seine 2009 mit Claudia Norberg (52) geschlossene Ehe wurde erst 2020 geschieden. Mit ihr hat der Schlagerstar eine gemeinsame Tochter, die 2002 auf die Welt kam und damit nur zwei Jahre jünger als Laura Müller ist. Für Michael Wendler soll Adeline (20) jüngst vor Gericht ausgesagt haben, um dem Sänger rund 50.000 Euro zu sichern. Verwendete Quellen: bild.de