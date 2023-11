Bei TV-Format entdeckt: Helena Fürst leidet an einem Hirntumor

Von: Diane Kofer

Helena Fürst sorgte im Fernsehen schon für einige Skandale – jetzt macht sie aber mit traurigen Nachrichten Schlagzeilen: Sie hat einen Tumor im Kopf.

Berlin – Helena Fürst (49) ist als „Anwältin der Armen“ im TV berühmt geworden – machte dann aber „Karriere“ als Reality-TV-Star. Im RTL-Dschungelcamp, bei „Das Sommerhaus der Stars“ und in vielen weiteren Sendungen sorgte sie vor allem für Drama. Zuletzt ist es aber still um die TV-Darstellerin geworden. Jetzt verrät sie den traurigen Grund dafür.

„Habe in den Abgrund geschaut“: Helena Fürst spricht erstmals über ihren Hirntumor

Ausgerechnet im Rahmen einer TV-Show wurde 2020 ein Hirntumor bei Helena Fürst entdeckt. Wie sie gegenüber n-tv erklärt, sei 2020 vorm Promiboxen ein routinemäßiges MRT gemacht worden – dabei habe man ein gutartiges Meningeom ausgemacht. Beschwerden habe die gelernte Betriebswirtin bis zu dem Zeitpunkt zwar nicht gehabt, doch die Symptome traten kurz darauf auf und zwar heftig.

„Es gab Tage, an denen der Druck so schlimm war, dass ich dachte, mein Schädel platzt. Ich hatte immense Schwierigkeiten zu sprechen, zeitweise schwere Lähmungen und konnte kaum sehen. Ich habe mich mit dem Tod befasst und damit, dass ich das vielleicht nicht überleben werde“, erinnert sie sich an die schlimmsten Phasen. Sie habe regelrecht um ihr Leben gekämpft – und gar nicht mehr über belanglose Dinge nachgedacht. „Ich habe in den Abgrund geschaut“, gibt sie zu.

Darum kam Operation für Helena Fürst nicht infrage

Stark sei sie vor allem für ihre Tochter, die ihr Mut gibt, weiterzukämpfen. Eine Operation sei aber nie infrage gekommen, wie Helena Fürst erklärt. „Kein Arzt konnte mir versichern, dass er auch nur einen Teil des Tumors unbeschadet aus meinem Kopf bekommt. [...] Ein kleiner Schnitt daneben und ich wäre querschnittsgelähmt oder sogar tot“, schildert sie. Weil sie zur Behandlung unter anderem Cortison nehmen musste, sei ihr Gesicht angeschwollen, wofür sie von allen Seiten stark verurteilt und sogar beleidigt worden sei.

Helena Fürst macht offiziell, dass sie an einem Hirntumor leidet. © Imago/ Andreas Weihs

Heute kann Helena Fürst aber aufatmen – zumindest ein wenig. Ihr Tumor ist zwar nicht verschwunden, aber dank einer individuellen Therapie erheblich geschrumpft. Zudem hat sie die Gewissheit, dass sie keine psychische Krankheit, sondern physische Probleme hat. Damit geht es ihr besser. „Obwohl es vor allem nach der Diagnose sehr belastend für mich war“, wie sie betont. Einen großen Wunsch konnte sie sich zuletzt ebenfalls nicht erfüllen: Helena Fürst wollte zu „Promi Big Brother“, bekam aber eine Absage. Verwendete Quellen: n-tv.de