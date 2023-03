„Bei uns steht alles voll“: Stefanie Hertels ungewöhnliches Hobby

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt Schlagersängerin Stefanie Hertel ihren Fans (43) Einblicke in ihre beruflichen wie privaten Unternehmungen. Nun erzählt sie von einem doch sehe ungewöhnlichem Hobby.

Für das Musical „Mamma Mia!“ wird Stefanie Hertel (43) schon bald in der Rolle der „Tanja“ in Hamburg auf der Bühne stehen. Für die Schlager-Sängerin ist das eine Freude und Ehre, da die Songs der schwedischen Kultband für sie auch persönlich von großer Bedeutung sind. „MAMMA MIA! ist für mich das Nonplusultra, schon deshalb, weil ich der größte ABBA-Fan bin“, ist es auf der Veranstaltungsseite zu lesen.

Da es schon im April losgeht, hat die Entertainerin mit den Vorbereitungen und Proben sicher alle Hände voll zu tun. Trotzdem findet sie Gelegenheit für kleine Auszeiten, an denen sie ihren Fans auch gern auf Instagram teilhaben lässt. Unter dem Hashtag „zu Hause“ postet sie immer wieder Ansichten, die von ihrer Heimatverbundenheit zeugen. So hat sie gestern in einem Foto ihre Freude über den ersten Bärlauch der Saison geteilt.

Schlagerstar Stefanie Hertel: „Musste natürlich sofort in den Wald laufen“

Das Bild zeigt zwei Gläschen Bärlauchpesto, das die Hobbyköchin scheinbar selbst hergestellt hat. Wie sie auf ihrem Profil erklärte., hatte sie zuvor gerade einen Abstecher in die Natur gemacht: „Ich bin mal kurz zu Hause und musste natürlich sofort in den Wald laufen.“ Zwar stammt der Schlagerstar aus dem sächsischen Vogtland, lebt mit ihrer Familie aber schon seit Langem in Bayern.

„Bei uns steht alles voll,“ schreibt sie zu ihrem Fund, und: „Mit Bärlauch kann man tolle Sachen machen“. Außerdem fragt sie bei ihren Fans nach, was deren Lieblingsrezepte mit Bärlauch sind. Der Schlagersänger Max Weidner würde sich am liebsten gleich zum Essen anmelden: „„Ich liebe Bärlauch!!! Will auch!“, und auch andere Fans zeigen sich begeistert.