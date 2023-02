„Am Ende haben wir beide geweint“: Bester Freund berichtet von letztem Treffen mit Tony Marshall

Von: Lisa Klugmayer

Tony Marshall soll es schon länger gesundheitlich schlechter gehen. Jetzt verrät Curt Gerritzen, Tony Marshalls bester Freund, wie schlecht es der früheren Schlagerikone wirklich geht. Er habe sich schon von ihm verabschiedet.

Baden-Baden – Entertainer, Schlagerstar, Gute-Laune-Garant: Tony Marshall wird heute (3. Februar) 85 Jahre alt. Doch ihm soll es gesundheitlich gar nicht gut gehen. Sein bester Freund Curt Gerritzen (82) erzählt nun von seinem letzten Treffen mit Tony Marshall und zeichnet ein trauriges Bild von der früheren Schlagerikone.

Rollstuhl, sehr schwach, schaute in die Ferne: Bester Freund berichtet von letztem Treffen mit Tony Marshall

Curt Gerritzen und Tony Marshall kennen sich seit über 30 Jahren. Trotzdem kann er seinem besten Freund nicht persönlich zum Geburtstag gratulieren. Denn dem Schlagerstar soll es so schlecht gehen, dass nur seine Familie ihn sehen darf. Nun erzählt Gerritzen von seinem letzten Treffen mit Tony Marshall im vergangenen Sommer.

Tony Marshall soll es schon länger gesundheitlich schlechter gehen. Jetzt verrät Curt Gerritzen, Tony Marshalls bester Freund, wie schlecht es der früheren Schlagerikone wirklich geht. (Fotomontage) © Facebook/Curt Gerritzen & IMAGO/HOFER

„Bei unserem letzten Treffen habe ich mich innerlich von Tony verabschiedet“, so Gerritzen im BILD-Interview. Denn der Schlagerstar sei auf einen Rollstuhl angewiesen und wirkte teils abwesend, wie er weiter erzählt: „Er saß im Rollstuhl und war sehr schwach. An seinem geliebten Rotwein hat er nur genippt und er wirkte auf mich sehr entrückt. Manchmal brach er mitten im Satz ab und schaute in die Ferne.“

Tony Marshall hat schwere gesundheitliche Krisen hinter sich Tony Marshall hat schon seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei ihm wurde Diabetes festgestellt, 2019 erlitt er einen Schlaganfall und Nierenversagen. Seitdem muss Tony Marshall dreimal die Woche zur Dialyse. Dazu kommen auch noch ernste Herzprobleme und Polyneuropathie (eine Nervenkrankheit).

„Dann sang er mit schwacher Stimme“: Die Musik gibt Tony Marshall Kraft

Einzig und allein die Musik bring Tony Marshall noch zum Lächeln. Denn um seinen guten Freund aufzumuntern, hat Gerritzen dann das Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore“ angestimmt. „Tonys Gesicht hellte sich auf und seine Augen strahlten“, erinnert er sich. „Dann sang er mit schwacher Stimme mit. Wir fassten uns dabei an den Händen. Am Ende haben wir beide geweint. Wir wussten, dass wir uns danach nicht mehr wiedersehen werden“, so der Curt Gerritzen traurig.

Doch er bewundere die Kraft, mit der Tony Marshall seine Krankheiten erträgt: „Tonys Herz ist voller Musik und er hat immer noch dieses verschmitzte Lächeln. Ich wünsche ihm einen schönen Geburtstag!“.

Auch er hat mit einer schweren Krankheit zu kämpfen: Tony Christie macht seine Demenz macht schwer zu schaffen. Bei Auftritten kann er sich den Text seines großen Hits „Amarillo" nicht merken.