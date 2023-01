„Bekommt man ja Schnappatmung“: Schlagerfans feiern Latex-Outfit von Beatrice Egli

Beatrice Egli sorgt auf Instagram mit einem atemberaubenden Outfit für Furore. Die Fans überschlagen sich förmlich mit Komplimenten für den Schlagerstar.

Bei diesem Anblick bleibt ihren Fans glatt der Atem weg: Auf Instagram posiert Beatrice Egli (34) im hautengen Latex-Outfit. Die Schlagersängerin weiß genau, mit welchen Inhalten sie ihre rund 484.000 Follower begeistern kann. Für ihren aktuellen Post hat sie sich in eine schicke Kombination aus dunkler Bluse und beigem Rock geworfen. Die glänzende Oberfläche des Latex-Materials und der figurbetonte Schnitt machen Beatrices Kehrseite zum echten Blickfang. Kokett blickt die Musikerin in die Kamera und zwinkert den Fans schelmisch zu. Die Schweizerin scheint genau zu wissen, wie sie mit ihren weiblichen Reizen spielen und ihre Anhänger um den Verstand bringen kann. Alles in allem ein perfektes Outfit, das Beatrices Kurven perfekt in Szene setzt.

Zu dem heißen Schnappschuss schrieb sie: „Happy Monday! Wie seid ihr in die neue Woche gestartet? Ich mit einem kleinen Workout am Morgen, bevor es an den Schreibtisch ging. Jetzt geht es in den Endspurt! Habt einen schönen Abend!“

Beatrice Egli: Fans bezeichnen sie als „Traumfrau“

Die Fans überschlugen sich förmlich damit, verzückte Kommentare auf dem Account der Schlagerprinzessin zu hinterlassen. „Bei dem Foto bekommt man ja Schnappatmung“, zeigte sich ein User beeindruckt. Ein weiterer bemerkte mit einem Augenzwinkern: „Da will man ja direkt reinbeißen. Die Hose schaut aus wie Schokoladenglasur.“

Außerdem schwärmten die Follower: „Für mich bist du immer noch die Schönste von innen und außen“, „Du siehst einfach super schön und hübsch aus“, „Traumfrau“ und „Diese Frau ist waffenscheinpflichtig“. Natürlich kommt Beatrices tolle Figur nicht von irgendwo her. „Kaum einer weiß, dass man viel Sport machen muss, um die Auftritte durchzustehen“, schrieb ein Fan und zollte somit dem disziplinierten Alltag der „Irgendwann“-Künstlerin Tribut.