Beleidigungen und Stalking: Andreas Ellermann erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex Patricia Blanco

Der Trennungszoff zwischen Patricia Blanco und ihrem Ex Andreas Ellermann geht in die nächste Runde. Der Millionär fühlt sich von seiner einstigen großen Liebe regelrecht verfolgt.

Hamburg – Millionär und TV-Moderator Andreas Ellermann (58), der bei der Trennung von Patricia Blanco (52) aus seinem eigenen Haus geflohen war und seitdem im Tagungshotel Waldhaus Reinbek lebt, gab gegenüber bild.de an, dass seine Ex-Verlobte „ständig“ dort vorbeikomme. So habe er sie auch am Samstagabend dort mit zwei Freunden an der Hotelbar vorgefunden, als er sich noch einen Schlummertrunk genehmigen wollte. Ellermanns Schilderungen zufolge alles andere als ein freundschaftliches Aufeinandertreffen.

Andreas Ellermann: Von Patricia Blancos Begleitung als „fette Sau“ betitelt?

Nach Aussagen des Millionärs sollen die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco und ihre Gesellschaft sofort begonnen haben, ihn zu attackieren. Eine Begleiterin seiner Ex-Verlobten habe ihn sogar als „fette Sau“ bezeichnet. Auch die angebliche Gewohnheit von Patricia, ihr – wie er es nennt – „Stalking“ darüber hinaus noch auf Instagram zu kommentieren, ist Ellermann, der bereits wieder vergeben ist, ein Dorn im Auge.

Der Millionär, der nach eigenen Aussagen einfach nur seine Ruhe haben will, ist nun schon seit geraumer Zeit auf der Flucht vor seiner Ex-Verlobten. Erst zog er aus seinem eigenen Haus aus, in dem Blanco nach der Trennung noch einige Zeit wohnte. Danach sagte er seine Teilnahme bei „Promi Big Brother“ ab, als er erfuhr, dass Patricia ebenfalls in den Container zieht. Jetzt scheint er sich in seinem Hotel auch nicht mehr sicher zu fühlen.

Schock für Andreas Ellermann am nächsten Abend: Blanco wieder im gleichen Restaurant

„Oh Gott, jetzt muss ich schon aus dem Waldhaus flüchten“, äußerte sich Ellermann gegenüber bild.de und machte sich am folgenden Abend mit neuer Partnerin und Tochter auf den Weg ins Fischereihafen Restaurant. Dann die unliebsame Überraschung: Auch Patricia Blanco soll vor Ort gewesen sein – und versuchte offenbar, schnell wieder zu verschwinden, als sie entdeckte, dass Ellermann gerade ein Interview gab. Auf die Frage des Reporters, ob sie den Millionär stalke, habe sie sich nicht geäußert. Sie habe in dem Restaurant ihren Abschied vor dem Einzug in den Container von „Promi Big Brother“ feiern wollen.

Für Ellermann ist der Fall eindeutig: „Ich sage doch, sie stalkt mich.“ Dennoch soll er seine Ex, die wohl in Begleitung von (ehemaligen) Freunden Ellermanns war, im Restaurant freundlich gegrüßt haben. Doch auch hier scheint die Reaktion laut Ellermann eher eisig ausgefallen zu sein: „Ohne uns zu begrüßen, geht sie kopfschüttelnd weiter. Dabei steht sie noch bis Jahresende auf meiner Gehaltsliste“. Kann Patricia Blanco ihren Ex wirklich immer noch nicht loslassen? Ihren Verlobungsring wollte sie zumindest als symbolischen Schlussstrich versteigern. (cso) Verwendete Quellen: bild.de, abendzeitung-muenchen.de