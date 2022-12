Unter freiem Himmel: Ben Zucker kündigt Open Air Tournee 2023 an

Ben Zuckers Fans freuen sich auf die Live Shows des Schlagerstars. © Imago

„Extra-dickes erstes Türchen“: Ben Zucker überrascht seine Fans via Instagram mit imaginärem ersten Adventstürchen und einem Konzertsommer mit 14 Terminen.

Berlin – Für den Start in den letzten Monat des Jahres hält Ben Zucker (39) eine ganz besondere Überraschung für seine Fans bereit. „Für alle, die wie ich auch keinen Adventskalender (mehr) haben, habe ich ein extra-dickes erstes Türchen vorbereitet“, schreibt der Schlagerstar unter einen neuen Instagram-Beitrag. Und in der Tat – hinter dem imaginären Türchen verbergen sich gleich 14 Überraschungen. Nämlich 14 verschiedene Städte, die der „na und?“-Star 2023 auf einer Open Air-Tour aufsuchen wird.

„Bande, wir fahren wieder der Sonne entgegen“, lauten die euphorischen Worte des Schlagersängers, die einen gemeinsamen Konzertsommer ankündigen. „Ben Zucker Open-Airs 2023 – Das Beste aus 5 Jahren“ lautet also der Slogan für die Fahrt gen Sonne im Sommer 2023. Ende Oktober veröffentlichte der „Was ich will, bist du“-Interpret nämlich seine erste Best-Of-Platte „Was wir haben, ist für immer“. Darauf sammelte der Musiker nicht nur seine besten Stücke, sondern nahm die Songs für das Album neu auf. Außerdem gab es noch fünf bisher unveröffentlichte Bonus-Tracks auf die Ohren.

„Kein Weg zu weit“: Fans schreiben Tickets auf ihre Wunschliste

Zur Krönung wird Ben Zucker seine besten Titel zusammen mit seinen Fans unter freiem Himmel feiern können. Was für ein Start in die Vorweihnachtszeit – da haben Fans des Sängers direkt die ersten Zeilen ihrer Weihnachtswunschliste durchgestrichen und durch Konzerttickets ersetzt. „Geil, wünsche ich mir zu Weihnachten“ und „Hammer! Die Freude ist riesengroß“, heißt es in den Kommentaren. Eine andere Userin steht bereits in den Startlöchern, sich ihre Tickets zu sichern und nimmt für die Sommer-Sause auch eine Anfahrt in Kauf: „Kein Weg zu weit. Wenn man nicht in der Nähe ist, kommen wir halt in die Ferne. Wir freuen uns“.

Der „Was für eine geile Zeit“-Interpret wird – Stand jetzt – in 14 Städten von Juni bis September seine Song-Highlights der vergangenen fünf Jahre performen. Unter dem Beitrag schreibt der 39-Jährige, dass aber die Möglichkeit bestünde, dass sogar noch die ein oder andere Stadt hinzukommen werde. Das ist auch im Sinne seiner Fans, die schon enttäuscht auf das Fehlen von Berlin in der Städteliste reagiert haben.