Ben Zucker heult sich im TV aus: Seine Ex spricht von Verlobung und Trennung - „Situation eskalierte"

Von: Judith Braun, Julia Hanigk

Schlager-Star Ben Zucker sprach öffentlich über seinen Ex-Beziehung. © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de

Schlager-Star Ben Zucker sprach im TV über seine heimliche Liebesbeziehung mit anschließender Trennung. Nun meldete sich seine Ex zu Wort.

Update vom 16. Februar, 09.36 Uhr: Nachdem sich Schlager-Sänger Ben Zucker kürzlich in der Giovanni Zarrella-Show im ZDF öffentlich über seine Trennung und seinen Liebesschmerz geäußert hatte, fand seine Exfreundin Suzann Jetzkus in der Bild-Zeitung klare Worte. Sie sagte: „Er macht mit meinen Gefühlen und unserer Liebe nun Geld und PR. Ich fühle mich missbraucht!“

Nun veröffentlichte die Zeitung auch nähere Details zum Verlobungsring, den Jetzkus von Zucker bekam. Noch habe sie ihn bei sich, erklärte Jetzkus. Daran hängen würde sie aber nicht. „Da er ein Geschenk war, habe ich ihn mitgenommen. Ich habe ihn immer noch, trage ihn aber nicht.“ Und: „Wenn Ben den Ring zurückwill, kann er das natürlich gern“, so die Ex-Verlobte von Ben Zucker. Bei dem Ring soll es sich wohl um einen roségoldenen Diamantring von der Marke Cartier handeln.

Der Antrag soll inzwischen schon fast ein Jahr her sein, im März 2021. „Es war sehr romantisch, Ben ging vor mir auf die Knie, hielt um meine Hand an. Ich habe damit nicht gerechnet“, erinnerte sich Jetzkus in der Bild-Zeitung.

Über das Liebes-Aus mit Zucker berichtet die Sängerin: „Eine Situation eskalierte. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, bin heimlich weg.“ Ihr ehemaliger Verlobter äußerte sich bisher nicht weiter dazu.

Schlager-Star Ben Zucker heult sich bei Zarella aus: Jetzt spricht seine Ex - „Er macht mit unserer Liebe Geld und PR“

Erstmeldung vom 15. Februar 2022: Halle - Fast ein Jahr lang war Ben Zucker vergeben, doch kaum einer wusste davon. Im Januar 2022 ging der Schlager*-Sänger dann, nachdem es zwei Monate vorher zur Trennung kam, mit seiner heimlichen Liebesgeschichte an die Öffentlichkeit. Seitdem versuchte er das Thema offenbar zu verarbeiten. Dafür schrieb er die emotionale Single „Wie konnte das passieren?“* und lud sich selber zur Schlager-Show seines Kollegen Giovanni Zarrella am vergangenen Samstagabend (12.2.) im ZDF ein*, um auch dort nochmals über seine bittere Beziehungserfahrung zu sprechen. Doch was sagt eigentlich seine Ex Suzann Jetzkus zu all dem? Die Musikerin äußerte sich nun erstmals in einem Interview und schilderte ihre Sicht der Dinge.

Zucker schien in Jetzkus von der Öffentlichkeit unbemerkt seine große Liebe gefunden zu haben. Die beiden zogen zusammen an die Ostsee, eine Hochzeit soll auch schon geplant gewesen sein. Doch dann ging die Beziehung in die Brüche, worüber er auch bei Zarella im ZDF schließlich berichtete. Er litt unter starkem Liebeskummer und Trennungsschmerz, erzählte er. Während der Schlager-Star live im TV vor einem Millionenpublikum sein Herz ausschüttete, kam dieser Auftritt bei seiner Ex-Freundin allerdings gar nicht gut an. „Ben bringt zum Valentinstag diesen Song raus, tritt im TV vor Millionen von Menschen auf. Ohne mich vorzuwarnen oder zu fragen!“, ärgerte sie sich gegenüber der Bild und weiter: „Er macht mit meinen Gefühlen und unserer Liebe nun Geld und PR. Ich fühle mich missbraucht!“

Ben Zucker: Die wichtigsten Infos zum Schlager-Star

Name: Ben Zucker

Geboren am 4. August 1983 in Ueckermünde

Beruf: Musiker, Schlager-Sänger

Alben: „Na und?!“, „Wer sagt das?!“, „Jetzt erst recht!“

Ben Zucker eifersüchtig: Ex-Freundin vor Schlager-Star geflohen

Ein Jahr, nachdem die beiden ein Paar wurden, begann es im September 2021 zu kriseln. Neben der Liebe stellte sich nach und nach ein komisches Gefühl ein, so Jetzkus. Besonders ein Problem machte ihr zu Schaffen: „Ben war auf jeden und alles eifersüchtig, was mir zu nah kam. Er ist ein Mensch, der möchte, dass alles genauso läuft, wie er will. Ich sollte nur noch für ihn da sein.“ Angeblich forderte er sogar von ihr, mit ihrer Musik aufzuhören. Irgendwann soll die Situation dann eskaliert sein.

„Danach bin ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ausgezogen“, so Jetzkus. Seitdem herrscht Funkstille zwischen den beiden. Die Musikerin, die mit englischsprachigem Pop ihr eigenes Ding machen will, behauptete, nicht durch ihren Ex-Partner bekannt werden zu wollen. Als sie sich auf der Datingplattform Tinder kennenlernten, kannte sie Zucker nicht einmal, weil Schlager nicht ihre Musik sei. „Dass Ben ein bekannter Musiker ist, hat mich zuerst sogar abgeschreckt. Aber wir haben uns gleich heftig verliebt.“ Später sei sie dann aus der Beziehung regelrecht geflohen: „Ich bin vor Ben geflüchtet, sonst hätte meine Gesundheit gelitten.“ (jbr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA