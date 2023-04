Bei „Verstehen Sie Spaß?“: Ben Zucker stellt neues Duett mit Schwester Sarah vor

Die Zucker-Geschwister

Ben Zucker stellte gerade in der „Giovanni Zarrella Show“ seine neue Single vor - nun wird er bald mit seiner Schwester Sarah Zucker im Duo performen.

Berlin – Darauf freuen sich die Fans ganz besonders: Bei der nächsten „Verstehen Sie Spaß?“-Sendung mit Barbara Schöneberger (49) wird Schlagerstar Ben Zucker (39) mit seiner Schwester Sarah (32) performen. Ob die beiden auch in der Show auf die Schippe genommen wurden, verrät der Sender nicht – nur dass die Geschwister gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Der SWR verkündet: „Showact bei der großen „Verstehen Sie Spaß?“-Show ist Schlagerstar Ben Zucker. Er tritt im Duo mit seiner Schwester Sarah auf“.

Erst vor wenigen Tagen stand der sympathische Sänger auf der Bühne bei Giovanni Zarrellas (45) Musikshow und begeisterte mit seinem neuen Hit „Heute nicht!“. Ein erster stimmungsvoller Vorgeschmack auf sein neues Album, das im September erscheinen soll. Welches Duett die beiden Zucker-Geschwister nun am 27. Mai im Ersten performen werden, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit war es der Hit „Ça va Ça va“, mit dem Ben und Sarah gemeinsam auftraten. Der Song war es auch, der Sarah zu ihrer eigenen Musikkarriere führte, denn geplant hatte die Kinderpädagogin eine Gesangskarriere nie.

„Ich habe das nie forciert“: Sarah Zucker geriet durch ihren Bruder in die Musikbranche

„Ich wollte das nicht schon immer, hatte das nie auf dem Schirm und hab das nie forciert“, erklärte die sympathische Blondine kürzlich im Gespräch mit Nico Gutjahr in der „Webtalkshow“. Nie auf dem Schirm gehabt und dann kam Ben Zucker mit einer Bitte um die Ecke. Der über Nacht berühmt gewordene Ben bat seine kleine Schwester nämlich um Hilfe beim französischen Text lernen. Als die junge Frau ihrem Bruder also den Song „Ça va Ça va“ näherbrachte, fragte der Schlagersänger sie schließlich 2018 mit ihm gemeinsam auf die Bühne zu gehen und den Song zu performen - den Text konnte sie ja schließlich.

Gesagt getan – 2018 stand Sarah Zucker also erstmals mit Mikrofon in der Hand vor etwa 5000 Menschen in Berlin auf der Bühne. Und das habe etwas mit ihr gemacht – danach ging die Blondine ihre eigene Karriere an und veröffentlichte 2020 ihr Debütalbum „Wo mein Herz ist“. Ihr normales Leben hat die Sängerin allerdings nicht aufgegeben – die 32-Jährige ist nach wie vor als Kindheitspädagogin in Berlin tätig.