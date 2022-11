„Habe mich tot gestellt“: So trickste Schlagerstar Ben Zucker den Gerichtsvollzieher aus

Schwere Zeiten

Heute verdient Ben Zucker mit seinem Traum-Job als Musiker Geld – vor seinem Durchbruch hatte der Sänger so viele Schulden, das könne man sich nicht vorstellen.

Bevor Ben Zucker zum gefeierten Star wurde, hatte der Musiker unvorstellbar viele Schulden. Wenn der Gerichtsvollzieher kam, stellte sich der 39-Jährige tot.

Berlin – Ben Zucker (39) ist seit 2017 nicht mehr von der Bühne wegzudenken und stets gern gesehener Gast in den üblichen Schlager-TV-Formaten. Der Musiker wurde durch seinen Auftritt bei Florian Silbereisen (41) über Nacht zum Stern am deutschen Schlagerhimmel. Vor seinem Durchbruch hatte Ben es allerdings alles andere als leicht und schaffte es, mit seinen Jobs gerade so zu überleben. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ plauderte der 39-Jährige über eine schwere Zeit.

„Ich hatte so viele Schulden, das kannst du dir nicht vorstellen“, offenbart der Künstler in der Talkshow und spricht über eine Zeit am Existenzlimit. Ben versuchte sich mit mehreren Jobs über Wasser zu halten. So verdiente der Sänger mit Jobs als Tellerwäscher und Backstage-Betreuer in der Arena in Treptow seine Kröten, putzte nachts aber auch die Toiletten dort und posierte sogar als Akt-Modell in einer Galerie.

Ben Zucker: „Das sind keine schönen Geschichten. Das war natürlich schwer“

Gelangt hat das Geld aber vorne und hinten nicht: „Ich habe natürlich so gearbeitet, dass ich gerade so meine Miete bezahlen konnte, ein bisschen Brot, bisschen Käse, bisschen Butter hatte“. Der Künstler konnte seinerzeit gerade so überleben, hatte aber extrem viele Schulden: „Das muss man einfach ganz knallhart sagen“, offenbart Ben Zucker.

Das ging sogar so weit, dass der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand: „Wenn der Gerichtsvollzieher geklingelt hat, habe ich mich tot gestellt“, erinnert sich der 39-Jährige an die schwere Zeit, „ich musste dann einfach still sein und hoffen, dass er jetzt nicht kommt und meine Gitarre mitnimmt“. Stolz ist der „Na und?!“-Interpret darauf nicht und gibt zu: „Das sind keine schönen Geschichten. Das war natürlich schwer“. Aber Ben Zucker wusste, was er will und hatte immer nur einen Traum: Musiker sein und auf der Bühne stehen. Wie sehr Ben für diesen Traum kämpfen musste, wird durch diese Geschichte noch einmal extra deutlich.