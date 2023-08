Unter diesen Bedingungen ist König Charles zur Versöhnung mit Harry bereit

Von: Susanne Kröber

Ein Friedensgipfel zwischen Prinz Harry und König Charles III. scheint in greifbare Nähe zu rücken. Meghan Markle soll den Gesprächen aber bitte fernbleiben.

London – Die Distanz zwischen König Charles III. (74) und Prinz Harry (38) könnte aktuell kaum größer sein. Zum einen trennen die beiden nach Harrys Umzug ins kalifornische Montecito knapp 9.000 Kilometer, zum anderen warten sowohl Vater als auch Sohn auf ein Entgegenkommen des jeweils anderen. Prinz Harry prangerte in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) das Verhalten der königlichen Familie ihm gegenüber an, Charles hingegen kann seinem Jüngsten nur schwer die reißerischen Enthüllungen in „Spare“ und in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ verzeihen.

Prinz Harry und König Charles: Versöhnungsgespräch nach den Invictus Games

Doch jetzt scheint sich ein Silberstreif am Horizont zu zeigen. Laut Berichten des OK!-Magazins laufen die Vorbereitungen für ein Treffen von Harry und König Charles in London bereits auf Hochtouren. Vom 9. bis zum 16. September finden in Düsseldorf die Invictus Games statt, die von Prinz Harry 2014 ins Leben gerufen wurden. Als Schirmherr wird der Prinz zu zahlreichen Wettbewerben erwartet. Die Abschiedsshow soll von Harrys Ehefrau Meghan Markle (42) moderiert werden.

Bevor Prinz Harry dann zurück nach Montecito fliegt, soll es zum Friedensgipfel mit Papa Charles kommen. „König Charles wird voraussichtlich Mitte September von Balmoral nach London zurückkehren, was mit dem Ende von Harrys Invictus-Games-Reise nach Düsseldorf zusammenfällt“, verrät ein Insider gegenüber dem OK!-Magazin. „Der König ist am 20. September zu einem offiziellen Besuch in Frankreich und hat daher ein paar Tage Zeit, um sich in London mit seinem Sohn zu treffen. Die Mitarbeiter versuchen gerade, die Details abzustimmen.“ Stattfinden soll das Treffen demnach am 17. September – zwei Tage nach Harrys 39. Geburtstag.

Hier zieht König Charles die Grenze: „Keine privaten Familienangelegenheiten mehr in der Öffentlichkeit“

Für König Charles ist das Versöhnungsgespräch mit Prinz Harry an eine Bedingung geknüpft. „Der König liebt seinen Sohn sehr, aber er wurde durch das, was er getan hat, tödlich verletzt. Er wird immer für ihn da sein, zieht aber bei öffentlich ausgetragenen Wortgefechten die Grenze“, so die Quelle. „Sollten die Gespräche stattfinden, wird der König sehr deutlich machen, dass in Zukunft absolut keine privaten Familienangelegenheiten mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden.“ Vor allem Harrys negative Aussagen über Charles‘ große Liebe Camilla (76) sollen dem Monarchen schwer zugesetzt haben.

Bei den Gesprächen nicht mit dabei sein soll überraschenderweise Meghan Markle, obwohl sie sich zuvor mit Harry in Düsseldorf aufhält. Es sei „extrem unwahrscheinlich“, dass die Herzogin von Sussex dem Treffen zwischen Vater und Sohn beiwohnen wird. Eine weitere Spitze gegen Meghan, der schon an ihrem 42. Geburtstag eisiges Schweigen seitens der Royals entgegenschlug. Sollte der Friedensgipfel zwischen Prinz Harry und seinem Vater von Erfolg gekrönt sein, könnte eine Familienzusammenführung anlässlich des 75. Geburtstags von König Charles am 14. November der nächste Schritt Richtung Versöhnung sein. Verwendete Quellen: ok.co.uk, invictusgames23.de