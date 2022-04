„Bereit, Zeit hinter mir zu lassen“: GNTM-Kandidatin Romina Palm verändert ihr Semikolon-Tattoo

Von: Mick Oberbusch

Romina Palm, ehemals Kandidatin bei „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) , hat auf Instagram Fan-Fragen beantwortet. In einer ging es um ein neues Tattoo – wo Romina angab, zunächst ein altes verändert zu haben. Sie will dadurch eine „unschöne Zeit“ hinter sich lassen.

Köln – Seit ihrer Teilnahme bei „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) (hier alle News auf der Themenseite), wo sie es 2021 sogar bis ins Finale schaffte, ist Romina Palm einigen TV-Zuschauern in Deutschland ein Begriff. Davon zeugen auch ihre inzwischen über 800.000 Followerinnen und Follower auf Instagram. Denen beantwortete sie am Mittwoch (27. April) einige Fragen – unter anderem ging es auch um das Thema Tattoos.

Romina Palm (GNTM) beantwortet Fan-Fragen auf Instagram – auch zu ihrem Semikolon-Tattoo

Tattoos sind heute für Models im Gegensatz zu früher kein Ausschlusskriterium mehr – Stichwort Diversität –, sodass ein Fan wissen möchte, ob sich die bereits tätowierte Romina ein weiteres hat stechen lassen. Die 22-Jährige antwortet mit einem Vorher-Nachher-Foto, das jedoch einige Fragen offen lässt.

„Ich habe ein altes Tattoo etwas verändert“, schreibt die ehemalige GNTM-Anwärterin und postet zwei Bilder: eines von ihrem alten Tattoo, einem Semikolon am Handgelenk, und eines von ihrem neuen. Denn das Satzzeichen mit dem Komma und dem Punkt hat die Influencerin mithilfe einer Klammer in ein zwinkerndes Smiley verwandelt.

„Das Semikolon erinnert mich an eine unschöne Zeit in meinem Leben. Ich habe mir damals gesagt: wenn ich bereit bin, die Zeit hinter mir zu lassen, werde ich daraus einen Smiley machen. Hier das Ergebnis“, schreibt das Model, das beim GNTM-Umstyling von Heidi Klum rote Haare verpasst bekam, in ihrer Instagram-Story.

Was genau es mit dieser „unschönen Zeit“ auf sich hat, lässt die in Köln wohnhafte Romina offen – auf die allgemeine Bedeutung eines Semikolon-Tattoos stößt man im Internet jedoch schnell. Demnach gibt es die US-amerikanische Organisation „Project Semicolon“, die Menschen, die sich mit Angst, verlorener Liebe, Suizid-Gedanken, Depressionen oder Traurigkeit herumschlagen, eine Stütze sein möchte.

Romina Palm: Semikolon-Tattoo stand für „unschöne Zeit“ – jetzt in einen Smiley verwandelt

Ob auch Romina in der Vergangenheit solche Erlebnisse gehabt hat und sich deshalb das Satzzeichen hat stechen lassen, ist natürlich reine Spekulation. Jedoch würde diese Erklärung durchaus zu der Aussage, dass sie das Tattoo an eine „unschöne Zeit“ erinnert, passen.

Wie auch immer: Das Semikolon-Tattoo am Handgelenk von Romina Palm ist nun Geschichte. Stattdessen lächelt sie von dort aus jeden Tag ein zwinkernder Smiley an. Und wenn sie dadurch die schwierigen Zeiten hinter sich lässt, umso besser.

