Klaus Gendries ist tot – „Bergdoktor“ oder „Für alle Fälle Stefanie“ bedeuteten seine zweite Karriere

Von: Armin T. Linder

Die TV-Szene trauert um Klaus Gendries. Er war eine echte Größe im Geschäft: „Der Bergdoktor“ oder „Für alle Fälle Stefanie“ waren schon Teil seiner zweiten Karriere.

Berlin – Die deutsche TV-Szene trauert um Klaus Gendries. Der Regisseur und Schauspieler ist am Dienstag (7.11.) mit 93 Jahren in Berlin gestorben. Das bestätigte sein Agent Mario Behnke gegenüber der Bild sowie auch laut eines RBB-Berichts der dpa. „Sein Herz hörte am Dienstagabend auf zu schlagen“, so der Manager zur Bild. Er deutete gleich eine mögliche Todesursache an: „Altersschwäche ist ja nicht selten ein Grund.“

Klaus Gendries ist tot: „Aber Vati!“ ist in der DDR legendär

Klaus Gendries auf einem Foto aus dem Jahr 2004. Damals suchte der Regisseur per „Hundecasting“ nach einem Vierbeiner fürs Theater. © Eventpress Krohn / Imago

Wer in der DDR aufgewachsen ist und ferngesehen hat, kam an Gendries‘ Produktionen kaum vorbei. Seine bekannteste im Osten ist wohl der Mehrteiler „Aber Vati!“ mit den Zwillingen Kalle und Kulle. Begonnen hatte Gendries Ende der 40er-Jahre am Theater, ging dann zum DDR-Fernsehen. Die Wende war für ihn ein Einschnitt. Aber auch der Beginn einer zweiten Karriere.

„1989 war dann ja alles zu Ende“, erinnerte er sich 2010 in einem Interview mit der Berliner Zeitung. „Da habe ich gelernt, was es heißt, auf einen Anruf zu warten. Der kam dann zum Glück, man bot mir die Regie für eine Kinderserie an, das war mein Start und dann habe ich in zehn Jahren hundertfünfzig Fernsehserienfolgen gemacht.“

Klaus Gendries auf einem Foto aus dem Jahr 2021. © Matthias Wehnert / Imago

Klaus Gendries ist tot: Er drehte u.a. „Der Bergdoktor“ und „Für alle Fälle Stefanie“

150 Serienfolgen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Einige der Formate zählte er in dem Interview auf und erklärte, dass sie ihm einen gewissen Wohlstand gebracht hätten: „‚Forsthaus Falkenau‘, ‚Der Bergdoktor‘, ‚Der Landarzt‘, ‚In aller Freundschaft‘ und was weiß ich. Das Haus, in dem ich wohne, ist davon gebaut“. IMDB listet beispielsweise 14 „Bergdoktor“-Episoden auf, die er 1992 und 1993 gedreht hat. Dazu später 27 von „Der Landarzt“ und gleich deren 28 von „Für alle Fälle Stefanie“.

Danach konnte Gendries sich den Luxus leisten, wieder schlechter bezahlte Jobs anzunehmen, wie er in dem Interview ebenfalls zurückblickte: „Und dann habe ich mit zunehmendem Alter gesagt, danke, die Fabrikarbeit ist nun auch getan, nun würde ich gern wieder zum Theater gehen.“ Gendries stand nicht nur hinter der Kamera, sondern vereinzelt auch davor, etwa laut IMDB in drei „Polizeiruf 110“-Folgen aus den 80ern. Auch im Alter blieb er rastlos: Wie sein Agent Behnke laut RBB sagte, habe er sogar im Pflegeheim noch an neuen Plänen gearbeitet. Auch von Elmar Wepper mussten sich die Fans unlängst verabschieden. (lin)