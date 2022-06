Bergdoktor Hans Sigl wird der neue „Starnacht“-Moderator

Teilen

Der Schauspieler Hans Sigl übernimmt nun die Moderation der „Starnacht“ © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nach 15 Jahren verabschiedet sich Alfons Haider von der „Starnacht“-Bühne. Doch die Fans dürfen sich jetzt schon auf einen tollen Nachfolger freuen.

„Der Bergdoktor“-Fans aufgepasst! Ab dem 16. Juli wird Hans Sigl (52) die Moderation für das beliebte Fernsehformat des MDR, „Starnacht“, übernehmen. Der Österreicher mag für manche ein bereits bekanntes Gesicht sein. Seit 2008 spielt er nämlich die Rolle des Dr. Martin Gruber in der Kult-Serie des ZDF „Der Bergdoktor“. Eigentlich ist der Schauspieler vertraut mit vielen Kameras, ein wenig aufgeregt ist er jedoch schon.

Gegenüber dem MDR verrät er:“ Das ist eine große Herausforderung für mich. Ich habe früher schon Radio, Live-Events und Live-Shows moderiert und freue mich, dass diese andere, schöne und tolle Seite von mir wieder ein bisschen zum Zug kommt.“ Vorfreude ist also bereits vorhanden.

Auch wenn die Fans enttäuscht sein mögen, dass Langzeit Moderator Alfons Haider (64) sich jetzt verabschiedet hat, gibt es doch Freude auf frischen Wind in der Show. In weniger als einem Monat mischt dann der Bergdoktor die „Starnacht am Wörthersee“ auf. Jedoch, wie es ihm gebührt, erhielt Alfons eine große Verabschiedung. Bei der „Starnacht am Neusiedler See“ spielten seine Kollegin Barbara Schöneberger und das Team ein Best-of-Einspieler des Kultmoderators der Show.