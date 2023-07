Seit sieben Jahren ein Paar: Ronja Forcher verrät tz.de ihr Liebesgeheimnis

Von: Melanie Habeck

Ronja Forcher ist seit Sommer 2016 mit Felix Briegel zusammen. Im August 2022 heirateten die beiden. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät die „Bergdoktor“-Darstellerin nun ihr Rezept zum Liebesglück.

Berlin – Die Karriere von Ronja Forcher (27) hat in den letzten Jahren mächtig an Fahrt aufgenommen. Die Schauspielerin begeistert nicht nur die Fangemeinde der Erfolgsserie “Der Bergdoktor”, sondern startet seit 2020 auch als Schlagerstar durch. Dabei immer an ihrer Seite: ihr Ehemann Felix Briegel (26). Im Interview mit IPPEN.MEDIA auf der Berliner Fashion Week verrät die 27-Jährige nun exklusiv, warum ihre Beziehung so gut funktioniert.

Ronja Forcher schwärmt von ihrem Mann: „Wir sind uns für nichts zu blöd“

Aktuell spekulieren die „Bergdoktor“-Fans eifrig darüber, ob Lilli Gruber in der bevorstehenden Staffel eine neue Liebe erwartet. Bei Lilli-Darstellerin Ronja Forcher ist der Beziehungsstatus hingegen eindeutig geklärt. Seit Sommer 2016 ist sie mit Felix Briegel zusammen, im vergangenen Jahr krönte das Paar sein Glück mit einer Hochzeit. Im IPPEN.MEDIA-Interview erläutert die Österreicherin nun ihr Liebesgeheimnis: „Wir beide sind auf jeden Fall sehr kindisch, also wir lachen wahnsinnig viel zusammen. Wir sind uns für nichts zu blöd. Und wir hören dem anderen immer zu. Jeder von uns darf in der Beziehung so sein, wie er oder sie ist.“

Darüber hinaus trifft Ronja Forcher bei ihrem Felix auf vollstes Verständnis für ihren Job. Immerhin sei sie aufgrund der „Bergdoktor“-Dreharbeiten und ihrer Musikkarriere viel unterwegs. Doch da ihr Ehemann selbst im Filmgeschäft tätig ist, stelle das überhaupt kein Problem dar – ganz im Gegenteil! „Da war Felix immer an meiner Seite. Er hat von Anfang an dieses Wachstum in meiner Karriere mitbekommen und hat mich da unterstützt“, schwärmt die 27-Jährige von ihrem Partner.

Schon gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors Dr. Burgner übernahm damals Gerhart Lippert (85). Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor.



Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

„Der Bergdoktor“ geht in die 17. Staffel: Ronja Forcher steckt mitten in den Dreharbeiten

Auch aktuell steht Ronja Forcher für „Der Bergdoktor“ vor der Kamera. Seit April laufen die Dreharbeiten für die 17. Staffel – und werden noch bis Dezember dauern. Laut Ronja Forcher können sich die Zuschauer insgesamt auf acht neue Folgen der Erfolgsserie rund um Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 54) freuen.

Neben Ronja Forcher wird auch ein weiterer Publikumsliebling wieder in den neuen Folgen von „Der Bergdoktor“ zu sehen sein. Die Fans hatten zunächst befürchtet, dass sie auf die Rolle der Linn verzichten müssen. Doch vor einigen Tagen meldete sich Linn-Darstellerin Andrea Gerhard dann endlich vom Set. Verwendete Quellen: Interview mit Ronja Forcher bei der „Kilian Kerner Berlin Show“ (11. Juli 2023)