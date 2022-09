Letzter Sonnenuntergang im Bikini: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher zieht um

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Ronja Forcher genießt gerade den letzten Sonnenuntergang im Bikini in ihren Flitterwochen. Nachdem sie ihren Mann Felix Briegel am 20. August das „Ja-Wort“ gab, heißt es nun: Goodbye Malediven, hello Umzug.“

Malediven – Ronja Forcher (26), die im ZDF seit 2008 als Lilli Gruber beim „Bergdoktor“ zu sehen ist, steht ein Umzug in Deutschland bevor. Nach ihrer Hochzeit in Tirol flog das frisch vermählte Brautpaar direkt in die Flitterwochen auf die Malediven.

Ronja Forcher: Hochzeit in Tirol, Flitterwochen auf den Malediven

„Ich habe meinen Traummann geheiratet und bin wenige Stunden später im Paradies aufgewacht“, postete die überglückliche Österreicherin sechs Tage später aus dem Urlaub mit Ehemann Felix Briegel (25), der auch Schauspieler ist. Am 1. September heißt es nun aber: Bye, Bye, Flitterwochen.

zc67bx93.jpg © Instagram Ronja Forcher

Ronja Forcher und ihr Mann reisen zurück in die Heimat, wie die Schauspielerin ihren 137.000 Followern bei Instagram verkündete. Während die TV-Tochter von „Bergdoktor“ Hans Sigl im Bikini ihren letzten Sonnenuntergang genoss, nahm ein guter Freund die Schlüssel für ihre neue Wohnung in Deutschland entgegen.

Ronja Forcher genießt die letzten Stunden im Paradies – Umzug in Deutschland steht an

„New Chapter, Baby. I am so ready“, schrieb Ronja in ihrer Instagramstory. Nach dem letzten Frühstück kurz nach 6 Uhr morgens am Freitag geht es für das Schauspielerehepaar nun „ab ins neue Zuhause“. Ein Umzug steht an. Für Ronja Forcher waren die Flitterwochen ein Traum, den sie „immer im Herzen tragen werden.“

Nach ihren Flitterwochen auf den Malediven erwartet Ronja Forcher nun ein Umzug in Deutschland. © Instagram Ronja Forcher

Wohin in Deutschland Ronja Forcher und Ehemann Felix umziehen, ließ die „Bergdoktor“-Beliebtheit zunächst offen. „Mehr dazu aber erst in ein paar Tagen“, schrieb Forcher bei Instagram. Ronja Forcher verletzte sich in ihren Flitterwochen am Kopf. Dies erzählte sie ihren Fans in einer Instagram Story. Darin ist die 26-Jährige auf einer Sonnenliege mit einem Handtuch-Turban um den Kopf zu sehen.

Das Statistische Bundesamt hat im August 2021 die Scheidungsstatistik für das Jahr 2020 veröffentlicht. Hier die Keynotes: Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 143.800 Ehescheidungen mit abschließendem Scheidungsbeschluss registriert, immerhin 3,5 % weniger als im Vorjahr. Dabei wurden angesichts der Corona-Beschränkungen sicherlich auch vermehrt Online-Scheidungen durchgeführt. Aus der Scheidungsstatistik ergibt sich, dass die meisten Ehen nach sechs Jahren Ehedauer geschieden wurden und die durchschnittliche Ehedauer bei 14,8 Jahren liegt. Um die Ehe aufzulösen, müssen wichtige Scheidungsfolgen wie Zugewinn- und Versorgungsausgleich geklärt werden. Quelle: scheidung.de

Sie erzählt: „Wenn du richtig cool im Sonnenuntergang posen willst, neben einer Palme stehst und dir so richtig den Schädel anhaust – Malediven Edition. Eispack, that’s my style“. Verwendete Quellen: Instagram Ronja Forcher,scheidung.de